Star Wars Jedi: Fallen Order hätte Jedi ganz abschaffen können

In Anbetracht der Namen von Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor würde es seltsam erscheinen, an diese Spiele ohne Jedi zu denken. Laut Stig Asmussen von The Guardian und Respawn zögerte Lucasfilm jedoch, ein Jedi-zentriertes Spiel zu sehen.

"An diesem Punkt sind die Jedi für Lucasfilm wie der heilige Gral. Ich meine, es ist etwas, das sie wahrscheinlich am meisten beschützen, außer vielleicht Baby Yoda. Also mussten wir uns das irgendwie verdienen", sagte Asmussen. "[Lucasfilm] fühlte sich wirklich unwohl mit Jedi, und sie sagten: 'Lasst uns das zurücksetzen. Nennen wir diesen Charakter einen Kraftbenutzer." "

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir Cal auf seiner Reise im ersten Spiel sehen, in dem wir lernen, wieder ein Jedi zu werden, anstatt ihn von Anfang an als einen zu etablieren. Dennoch ist es interessant, darüber nachzudenken, wie das Spiel ausgesehen haben könnte, wenn Cal noch mehr vom Jedi-Orden entfernt gewesen wäre.