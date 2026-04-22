Star Wars ist laut Favreau die Heimat sowohl von Soldaten als auch von Jedi-Helden

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Im Laufe der Jahre haben viele die bodenständigeren Star-Wars-Geschichten gelobt, insbesondere wie Andor, aber auch zum Beispiel Solo: A Star Wars Story und The Mandalorian. Und wir werden davon in Zukunft noch mehr sehen, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auf Kosten esoterischer Geschichten über Machtnutzer gehen wird.

In einem Interview mit SFX Magazine (über GamesRadar) erklärt Regisseur Jon Favreau, wie Ahsoka eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, die Macht in der Star Wars-Galaxie am Leben zu erhalten:

"Jeder, der die Fortsetzungen gesehen hat, weiß, dass in etwa 20 Jahren, wo wir jetzt in der Handlung stehen, eine First Order kommt. Und dann kommt Ahsoka Staffel 2 heraus – von der ich alle gesehen habe – und das ist definitiv mehr ein größeres [Ganze], eine höhere Ebene.

"Das geht um die Offiziere und wir sind die Mannschaften – das ist eher eine Erfahrung auf Bodenebene, was vor sich geht. Du siehst hier den Hintergrund – der übrigens auch der erste Star Wars-Film angefangen hat."

Kurz gesagt, es scheint in Zukunft Platz für beide Arten von Geschichten zu geben, was hoffentlich bedeutet, dass es für alle Star Wars geben wird.