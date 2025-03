Star Wars: Hunters wird später in diesem Jahr abgeschaltet

HQ

Es ist wirklich keine gute Zeit, um ein neues Live-Service-Spiel zu sein. Nach dem katastrophalen Scheitern von Concord, der Absage von Hyenas in letzter Minute, dem Untergang von XDefiant werden mehrere Spiele, die in diese Rechnung passen, entweder geschlossen oder eingestellt oder ganz aus der Dose genommen, und jetzt kommt ein weiteres zu dieser Liste hinzu.

Zynga hat beschlossen, seinem Free-to-Play-Live-Helden-Shooter Star Wars: Hunters den Stecker zu ziehen, obwohl es Pläne gibt, das Spiel zu erweitern und es später in diesem Jahr auf weiteren Plattformen zu veröffentlichen. So wie es aussieht, ist das Projekt nur auf Switch und mobilen Geräten verfügbar, und offensichtlich wurde es von spielenden Fans nicht besonders gut aufgenommen, da das Spiel untergehen wird, bevor es auf den PC kommt, und keine neuen Inhalte nach Mitte April geplant sind.

Zynga sagt zu der Entscheidung: "Wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend sein kann, und möchten euch versichern, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Eure Leidenschaft und euer Engagement für das Spiel und seine Community haben uns die Welt bedeutet, und wir sind bestrebt, während des gesamten Übergangsprozesses Sichtbarkeit und Updates zu bieten."

Gemäß dem, was die unmittelbare Zukunft für Star Wars: Hunters bereithält, wurde uns mitgeteilt, dass Season 5 am 25. März auf weitere drei Wochen verlängert wird, in denen vergangene Events und Shop-Pakete zurückkehren werden. Danach, am 15. April, wird das letzte Inhaltsupdate veröffentlicht, bei dem der neue Unterstützungscharakter Tuya völlig kostenlos sowie einige zusätzliche Spielinhalte hinzugefügt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist der In-Game-Shop jedoch deaktiviert, aber die Ranked Mode -Bestenliste funktioniert weiterhin wie gewohnt.

Dies führt dann zu Star Wars: Hunters bis zum 1. Oktober, wenn das Spiel offiziell abgeschaltet und vom Netz genommen wird.

