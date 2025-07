Star Wars: Hunters war laut Zynga-CEO kein Misserfolg

HQ

Star Wars: Hunters, der Live-Service-Action-Shooter für Mobilgeräte, PCs und Nintendo Switch, in dem die Spieler in Multiplayer-Schlachten gegen feindliche Teams antreten, wird von Publisher Zynga nicht als Fehlschlag angesehen.

Das sagt der CEO des Unternehmens, der in einem Gespräch mit The Game Business darüber sprach, was in dem kurzlebigen Live-Service-Titel funktioniert hat und was nicht. "Wir haben eine großartige technische Basis und ein unterhaltsames Spiel aufgebaut", sagt Frank D. Gibeau, CEO von Zynga. "Das Problem war, dass es kein tragfähiges Geschäft war. Wir waren nicht in der Lage, die organischen Installationen aus der Lizenz zu generieren."

"Wir hatten einige Probleme damit, wie wir das geistige Eigentum erforschen konnten. Könntest du Darth Vader spielen oder nicht? So etwas in der Art", fuhr Gibeau fort. "Am Ende hatten wir ein plattformübergreifendes Spiel auf Switch und Mobilgeräten, das perfekt lief. Es hat Spaß gemacht. Aber es hat sich nicht auf lange Sicht engagiert. Und es war kein tragfähiges Geschäft."

Dennoch glaubt Gibeau, dass diese Momente eher Gelegenheiten für das Studio sind, um zu lernen, und er betrachtet sie nicht wirklich als Misserfolge. "Es ist sehr schwierig, neue Produkte erfolgreich auf Mobilgeräte zu bringen. Du wirst viele Fehlschläge haben und du musst einen starken Magen und eine Lernkultur haben, die darauf ausgerichtet ist: 'Hey, es hat verfehlt. Warum hat es gefehlt? Warum versuchen wir es nicht stattdessen?" Bei jedem Spiel, das sein volles Potenzial nicht ausschöpft, gehen wir zurück, remortemen es und finden heraus, was im Team, in der Technologie und bei der Markteinführung richtig gelaufen ist, was schief gelaufen ist. Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Und dann wenden wir das an und teilen das Gelernte im gesamten Unternehmen", sagte er.