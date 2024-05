Star Wars: Hunters startet im Juni

HQ

Wenn Sie vergessen haben, dass Star Wars: Hunters existiert, wären Sie nicht der Einzige. Das Spiel hat eine ziemlich langwierige Entwicklung hinter sich, aber es scheint, als ob dies nun hinter sich liegt, da Zynga bereit ist, das Spiel in die Hände von Fans auf der ganzen Welt zu legen.

Es wurde enthüllt, dass das Spiel am 4. Juni 2024 für Switch, iOS und Android erscheinen wird und Karten mit sich bringt, die von einigen der großartigsten Orte in einer weit, weit entfernten Galaxie inspiriert sind (wie Hoth und Endor), und eine Reihe von Charakter-Archetypen, die sich über das Science-Fiction-Universum lustig machen, vielleicht indem sie zwei Jawas in einem Trenchcoat übereinander stapeln (dieser Charakter ist als Utooni bekannt).

Zur Feier der Ankündigung ist nun die Vorregistrierung für das Spiel eingetroffen, sowie ein neuer Cinematic-Trailer, den ihr unten in voller Länge sehen könnt, um einen besseren Blick auf den kommenden Titel zu werfen.