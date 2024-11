Star Wars "gehen die Möglichkeiten aus, Nostalgie zu erzeugen"

HQ

Disneys Version von Star Wars hat ihre Brocken einstecken müssen. Ob fair oder unfair in deinen Augen, die Maus-Version einer weit, weit entfernten Galaxie hat es nicht geschafft, die Fans über wenig zu vereinen, außer vielleicht über Tony Gilroys Andor. Aber wenn man die Menge an Projekten bedenkt, die veröffentlicht wurden, und die vielen weiteren, die noch in Arbeit sind, sieht es nicht gut aus.

Laut einem Artikel von The Hollywood Reporter ist Star Wars im Grunde zu einem eigenen Ökosystem innerhalb Hollywoods geworden. Es funktioniert nicht wie alles andere, da es viele Projekte gibt, die derzeit im Tandem erstellt werden. Taika Waititi hat einen Film, Shawn Levy hat einen Film, James Mangold hat einen Film, du verstehst, was ich meine. Selten werden diese keine Überschneidungen haben, was zu viel paralleler Arbeit führt.

"Sie werden gebeten, das neue Neue Testament zu erschaffen", sagte eine Quelle, die an früheren Filmen gearbeitet hatte, gegenüber THR. "Und niemand kann sich auf irgendetwas einigen, und es gibt viele Zweifel an den Bedeutungen." Eine andere Quelle, die mit dem Prozess vertraut ist, merkte an: "Star Wars ist ein nostalgisches Unternehmen und ihnen gehen die Möglichkeiten aus, Nostalgie zu erzeugen."

Auf der TV-Seite gibt es anscheinend nicht die gleichen Probleme. Dieser Arm hat anscheinend viel Freiheit, den Kern von Lucas' Werk zu verändern, was interessant ist, wenn man bedenkt, dass so viel davon immer noch in Nostalgie verweilt, abgesehen vielleicht von Andor und dem kürzlich abgesetzten The Acolyte.