Wenn man etwas wie die Stop Killing Games Initiative liest, fragt man sich vielleicht, wer um alles in der Welt noch Zeit mit Spielen verbringt, die längst ihre Blütezeit überschritten haben und einige sogar eingestellt sind. Leidenschaftliche Fans sind deine Antwort. Menschen, die ein Spiel rein aus Liebe und Beharrlichkeit am Laufen halten, genau wie die Community, die Star Wars Galaxies mehr als 15 Jahre nach seiner Schließung am Leben hält.

Wie von PCGamer festgestellt wurde, hat Star Wars Galaxies kürzlich ein riesiges Update erhalten, das einen ganzen Bürgerkrieg an Inhalten ins MMO bringt. Das Shatterpoint-Update liefert ein neues, zyklisches Ereignis, bei dem das Imperium und die Rebellion um die Kontrolle der Galaxie konkurrieren. Sie kämpfen um die Kontrolle über sieben Planeten und erhalten diese Kontrolle, wenn sie eine Million Kontrollpunkte bekommen.

Du musst nicht an vorderster Front kämpfen, wenn du deinen Charakter nicht so aufgebaut hast, und Spieler können Spionage betreiben sowie Söldner werden, um denen zu helfen, die ihren Kampf zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gewinnen. Der Shatterpoint-Inhalt ist darauf ausgelegt, sich zu wiederholen, ebenso wie der andere neue Inhalt, Flashpoint.

Flashpoint beinhaltet zufällige PvP-Kämpfe, die in der gesamten Spielwelt stattfinden und im Rahmen des Konflikts zwischen dem Imperium und der Rebellion ausgetragen werden. Fügt man alles zusammen, erhält man eine Menge Inhalte, auf die jedes heutige Spiel stolz wäre. Star Wars Galaxies Ventilatoren sind einfach anders gebaut, schätze ich.