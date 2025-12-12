Star Wars: Galactic Racing angekündigt und sieht umwerfend aus

Die Gerüchte erwiesen sich als wahr: Ein neues Star Wars-Spiel wurde bei den Game Awards vorgestellt, und der Titel zeigt deutlich, worum es dabei geht. Wir sprechen hier von Star Wars: Galactic Racer, einem Rennspiel, das an mehreren Orten in George Lucas' alter Galaxie spielt – aber scheinbar nicht besonders mit den alten Podracer-Spielen verwandt ist.

Hier trittst du gegen andere Fahrer in Fahrzeugen an, die an aufgepeppte Versionen von Lukes altem Landspeeder von Tatooine erinnern. Der Trailer verriet nicht viele Details zum Gameplay, aber es ist klar, dass es spektakuläre Rennen durch abgestürzte Sternenzerstörer (vielleicht den Planeten Jakku?), Eisplaneten und andere Orte im sogenannten Outer Rim geben wird.

Die Prämisse des Rennens wird wie folgt beschrieben:

"Mit dem Weg des Imperiums und dem Wiederaufbau der Galaxie wird die Galaktische Liga gegründet: ein unterirdischer, nicht genehmigter Zirkel, in dem Syndikate Chaos finanzieren und Champions geschmiedet werden."

Star Wars: Galactic Racer erscheint nächstes Jahr für PC (Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series S/X – und den ersten Trailer findest du unten.