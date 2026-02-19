Star Wars: Galactic Racer wird keinen Season Pass haben

HQ

Seit Star Wars: Galactic Racer angekündigt wurde, wirkt das Spiel jedes Mal vielversprechender, wenn wir etwas darüber gesehen oder gehört haben. Das Konzept des "Rennens in der Star Wars-Galaxie" ist schon spannend genug, aber seitdem haben wir auch die Bestätigung, dass es Podracing geben wird, wir konnten ein großartiges Gameplay erleben, und jetzt haben die Entwickler etwas angekündigt, von dem wir ziemlich sicher sind, dass keiner von euch traurig sein wird.

In einem Interview mit IGN sagt Fuse Games-Gründer (und CEO) Matt Webster, dass es keine Season Passes geben wird, da er ein komplettes Spiel liefern möchte:

"Nein. Das ist doch eine Premium-Version, oder? Wir haben unsere Kampagne, wir haben den Arcade-Modus, und wir haben Mehrspielermodus, und das ist eine in sich geschlossene Sache."

Heute wirkt die Vorstellung, einen Rennspiel kaufen zu können und nicht ständig Geld ausgeben zu müssen, fast exotisch, aber Webster hält das nicht für angemessen, weil es kein Free-to-Play ist:

"Der einzige Grund, warum ich das eindeutig ablehne, ist, dass der Season Pass in meinem Kopf mit Free-to-Play-Spielen verbunden ist, und das ist nicht das, was wir machen."

Allerdings scheint es nicht völlig ausgeschlossen, dass es später DLC in irgendeiner Form geben könnte, aber das ist nicht geplant, und selbst wenn es passiert, wird es wahrscheinlich eher in Form von Erweiterungen statt als Season Pass sein – dem Kreativdirektor Kieran Crimmins zustimmt:

"Unsere Einstellung ist derzeit eine Premium-Veröffentlichung, um ein großartiges Erlebnis direkt aus der Box zu schaffen. Natürlich würden wir die Tür nicht schließen, um später etwas zu tun, aber genau das ist im Moment nicht das, woran wir denken. Wir wollen einfach, dass es das beste Spiel ist, das es sein kann, und wir wollen, dass es fertig ist, wenn es herauskommt."

Fuse Games besteht größtenteils aus erfahrenen Criterion-Spielern. Ein Studio, das sich heute wie ein Schatten seiner selbst anfühlt, wo sie zuvor mit ihrer Burnout-Serie das Arcade-Rennsport-Genre dominierten. In Star Wars: Galactic Racer kehren sie in vielerlei Hinsicht zu ihren Wurzeln zurück, und es scheint, als wollten sie das gleiche Prinzip beibehalten wie bei Burnout, nämlich komplette Spiele zu machen.