Star Wars: Galactic Racer wird auch Podracing einschließen

Wie wir kürzlich berichtet haben, ist nun bestätigt, dass The Game Awards im Dezember zurückkehren werden, wenn wir uns auf mehrere spannende Ankündigungen freuen können. Eines der Dinge, die in der Ausgabe 2025 gezeigt wurden, war Star Wars: Galactic Racer, ein Rennspiel, das in George Lucas' alter Galaxie spielt und von Fuse Games unter der Leitung mehrerer Burnout-Veteranen entwickelt wurde.

Neben der Überraschung des Spiels selbst gab es noch einen weiteren Aspekt, der viele erschreckte: Alle schienen in Landspeeder-ähnlichen Fahrzeugen herumzufahren. Angesichts der Tatsache, dass Podracing (aus Star Wars: Episode I – The Phantom Menace) mit Abstand die bekannteste Form des Star-Wars-Rennsports ist, wirkte es seltsam, diese Fahrzeuge in einem Spiel nicht zu verwenden, in dem man mit Hovercrafts in der Star Wars-Galaxie fährt.

Aber... Zum Glück haben sich die Leute umsonst Sorgen gemacht. Der Gründer und CEO des Studios, Matt Webster, hat beruhigende Neuigkeiten, die er in einem GamesRadar+- Interview teilen möchte:

"Man kann doch kein Star Wars-Rennerlebnis machen, ohne Podracing zu haben, oder? Die Kernfantasie des Spiels ist es, ein Elite-Rennpilot in der Galaktischen Liga zu werden, und Podracing ist ein Höhepunkt von Geschwindigkeit und Rennsport in der Star Wars-Galaxie."

Kurz gesagt, wir können erwarten, in Star Wars: Galactic Racer das Steuer oder die Steuerung von Podracern zu übernehmen, aber es wird auch eine Fülle anderer Fahrzeuge zur Auswahl geben:

"Als wir jedoch Galactic Racer erschaffen wollten, wollten wir mehr machen – auf verschiedene Fahrzeugtypen und verschiedene Geschwindigkeitsausdrücke setzen, um den Spielern eine breite Palette an Erfahrungen zu bieten. Galactic Racer bietet den Spielern die Möglichkeit, Fahrzeuge, die sie kennen und lieben, neben solchen, die sie zuvor noch nicht erlebt haben, über eine Vielzahl von Solo- und Mehrspielermodi hinweg zu steuern."