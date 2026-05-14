Star Wars: Fate of the Old Republic wird kein 100+ Stunden langes RPG sein

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Star Wars: Fate of the Old Republic wird kein weitläufiges RPG sein, das mehr als 100 Stunden braucht. Das wurde von niemand Geringerem als dem Regisseur des Spiels, Mass Effect- und Star Wars: Knights of the Old Republic-Veteran Casey Hudson, bestätigt.

In einem Interview mit Bloomberg erklärte Hudson, dass er glaubt, dass ein Spiel, das nur 100+ Stunden Spielzeit verlangt, um es zu beenden, einen Nachteil für die Hype sein kann. "Größer ist nicht unbedingt besser. Wenn ich mich für ein Spiel freue und dann feststelle, dass es 200 Stunden dauert – selbst wenn ich keinen Ehrgeiz habe, es tatsächlich zu beenden – frage ich mich, ob ich, wenn ich 20 Stunden investiere, überhaupt aus dem ersten Akt herauskomme. Viele Spieler wollen einfach etwas spielen und es beenden", sagte Hudson.

Das bedeutet aber nicht, dass man nur eine 20-stündige Kampagne bekommt und fertig ist, denn Hudson sagte, wenn man FOTOR-Kampagne noch einmal spielen will, kann man andere Handlungsstränge entdecken – ähnlich wie in den alten BioWare-Klassikern. Hudson möchte außerdem einen weiteren Branchentrend durchbrechen, indem er nicht zu lange braucht, um Star Wars: Fate of the Old Republic herzustellen. "Spiele zu machen, die fünf oder sieben Jahre dauern – keiner von uns will das tun", sagte er. Er hatte zuvor versprochen, dass das Spiel vor 2030 verfügbar sein wird.

Wir sehen viel Wertschätzung, wenn ein Spiel nicht unser ganzes Leben hunderte Stunden lang in Anspruch nehmen will, nur um die Credits zu erreichen. Aber gleichzeitig hört man auch einen sehr lauten Teil des Internets, der eine neue AAA-Veröffentlichung kritisiert, obwohl sie nur 20 Stunden Spielzeit für einen Preis von 70 Dollar bietet. Es scheint, als gäbe es keine Möglichkeit zu gewinnen, aber normalerweise würde ich auf Hudsons Seite stehen, als jemand, der sich vielleicht auf ein 100-Stunden-Spiel im Jahr festlegen kann.