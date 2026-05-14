Star Wars: Fate of the Old Republic Regisseur und BioWare-Veteran Casey Hudson sagt, KI sei "kreativ seelenlos"

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Da KI oft als Mittel gesehen wird, um bestimmte Aspekte der Spieleentwicklung zu beschleunigen, und Casey Hudson Star Wars: Fate of the Old Republic vor 2030 raus will, könnte man denken, dass er die Technologie in Betracht ziehen könnte. Definitiv nicht, denn Hudson glaubt nicht, dass es ihm etwas Hilfreiches bei der Entwicklung des Spiels bieten kann, das er erschaffen möchte.

"Ich finde KI einfach kreativ seelenlos. Es ist schwer vorstellbar, wo das im Prozess tatsächlich hilfreich ist. Ich bin einfach wirklich unbeeindruckt davon", sagt er Bloomberg in einem kürzlichen Interview. Es sieht so aus, als könnte Hudson sein Versprechen ohne KI einhalten, da er offenbar viel Kontrolle über dieses Projekt erhalten hat.

Star Wars: FOTOR wird von der GreaterThan Group finanziert, einem neuen Unternehmen, das vom ehemaligen NetEase-Manager Simon Zhu gegründet wurde, der rund 100 Millionen Dollar von verschiedenen Investoren erhalten hat. Hudson hat außerdem eine Reihe alter BioWare-Veteranen ins Team geholt, darunter Ryan Hoyle, Caroline Livingstone und Dan Fessenden. Zhus Vision mit der GreaterThan Group ist es, eine andere Zukunft zu sichern als die, die wir heute sehen, mit neuen Technologiefokussierungen und Entwicklern, die alle fünf Minuten entlassen werden.

"Man kann Spielerzufriedenheit haben, man kann kommerziellen Erfolg haben. Du kannst die Errungenschaft der Kunst haben. Du musst nichts für das andere eingehen oder opfern. Geben wir dem besten Schöpfer die Chance, an einem Traumprojekt zu arbeiten. Jeder gewinnt... Die Branche behandelt Entwickler so schlecht. Ich finde, es sollte immer eine Umstrukturierung geben, die Entwickler besser behandelt."

Also keine KI für FOTOR und sie ist von einer Firma zurückgekommen, die sich offenbar für Spieleentwickler interessiert? Klingt für mich etwas zu gut, um wahr zu sein, aber vielleicht bin ich einfach von der modernen Branche abgestumpft.