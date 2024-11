Star Wars Episode X-XII ist in Arbeit und wird eine neue Saga starten

Es ist lange her, dass Disney einen Star Wars-Film in die Kinos gebracht hat. Der Aufstieg Skywalkers und die Sequel-Trilogie im Allgemeinen war für viele Fans ein stinkendes Chaos. Einige mochten es, aber es war nicht die gepriesene Rückkehr, die Disney sich gewünscht hatte. Seitdem haben wir viel Star Wars-Fernsehen gesehen, aber es scheint, dass es Zeit für eine neue Trilogie auf der großen Leinwand ist.

Dieser Bericht kommt über Deadline und wurde von Disney weder bestätigt noch dementiert, also halten Sie einen Salzstreuer bereit. Dem Bericht zufolge wird Simon Kinberg die Trilogie schreiben und produzieren, die die Skywalker-Saga nicht fortsetzen wird, wie aus einem zusätzlichen Bericht von IGN hervorgeht. Stattdessen werden wir eine neue Saga bekommen, die hoffentlich die IP auffrischt, enttäuschte Fans zurückbringt und allen etwas völlig Neues zum Genießen bietet, ohne den Ballast von zufälligen Cameos und Charakteren aus der Vergangenheit der Reihe.

Kinberg ist ein Name, der Vertrauen erweckt oder auch nicht. Bei der Arbeit an Logan, Star Wars Rebels und den ersten beiden Deadpool-Filmen hat er einige Knaller auf dem Buckel, aber er hat auch an einigen Stinkern gearbeitet, darunter Fant4stic, X-Men: Apocalypse und Dark Phoenix, also müssen wir abwarten und sehen, was diese neue Star Wars-Trilogie wird.

Natürlich hat Star Wars anscheinend viele Big-Budget-Projekte in Arbeit. Wir wissen, dass The Mandalorian & Grogu im Jahr 2026 auf die große Leinwand kommen wird, und es ist auch ein neuer Daisy Ridley-Film in Planung, aber es gibt eine Reihe anderer Kinoveröffentlichungen, die wahrscheinlich nicht das Licht der Welt erblicken werden.