Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter gilt mittlerweile als etwas weniger kinderfreundlich

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat sich die British Board of Film Classification (BBFC) dazu entschlossen, einen weiteren Blick auf Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi zu werfen und den Film von 1983 nach modernen Standards neu zu klassifizieren.

Der Film wurde von einem U für Universal auf PG für Parental Guidance hochgestuft, und als Grund für die Änderung der Einstufung (wenn auch eine geringfügige Änderung) gibt die BBFC an, dass der Hauptgrund die Gewalt ist, die Folgendes umfasst:

"Ein Mann wird wiederholt durch einen Stromschlag getötet und reagiert mit Schmerzen. Einem Bösewicht wird die Hand am Handgelenk abgeschnitten; Es gibt jedoch nur begrenzte Details. Eine Frau wird an ein fantastisches Wesen verfüttert. Ein Mensch wird in den Tod geworfen; Sein Tod wird jedoch nicht auf dem Bildschirm gezeigt. Es gibt auch Lasergewehrkämpfe, Luftkämpfe und Kampfszenen, die maskierte Schläge und den gelegentlichen Einsatz von improvisierten Waffen beinhalten."

Bemerkenswert ist die Bedrohung und der Horror des Films, und dass es unter anderem "Szenen gibt, in denen Charaktere mit vorgehaltener Waffe bedroht und als Geiseln gehalten werden", sowie "weibliche Tänzerinnen tragen freizügige Outfits". Viel mehr gibt es in der Bewertung jedoch nicht, da die BBFC nur kurze Details zu Verletzungen, wenig Alkohol und Rauchen, kurze undetaillierte verstörende Bilder und ein paar Todesszenen feststellt.

Wenn Sie vorhatten, Ihr Kind gehen zu lassen und heute eine Version von Return of the Jedi im Kino zu sehen, müssen Sie jetzt mit ihnen gehen.