Star Wars Eclipse Lead Writer verlässt Quantic Dream

Der leitende Autor von Star Wars Eclipse, Adam Williams, verlässt Entwickler Quantic Dream nach fast 10 Jahren im Studio. Williams arbeitet seit 2015 für das Studio und war als leitender Autor für Detroit: Become Human tätig.

Er kündigte seinen Abschied auf LinkedIn an (via TheGamer), wo er auch verriet, dass er Quantic Dream verlassen wird, um ein neues Studio zu gründen. "Wir können noch nicht zu viel sagen. Wir arbeiten an etwas sehr Innovativem, sehr Besonderem und vorerst sehr Geheimem. Mehr dazu in Kürze", schrieb er.

Das Studio hat noch nicht einmal einen Namen, aber so wie es sich anhört, ist Williams zuversichtlich, was seine Zukunft angeht. In Anbetracht seiner langen Zeit bei Quantic Dream könnten wir uns vorstellen, dass Williams' neues Studio sich auf storybasierte Spiele konzentrieren wird, aber wir müssen einfach abwarten und sehen.