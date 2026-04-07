Star Wars Eclipse ist noch "Jahre von der Fertigstellung entfernt"

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Nach seiner Enthüllung im Jahr 2021 waren einige von uns überrascht zu hören, dass Quantic Dreams Star Wars-Spiel möglicherweise am Ende der Konsolengeneration erscheinen würde. Im Laufe der Jahre scheint es jedoch, als könnten wir Glück haben, dieses Spiel vor 2030 zu bekommen.

Der jüngste Bericht von Insider Gaming über den Fortschritt von Star Wars Eclipse ist nicht der hoffnungsvollste. Obwohl erwähnt wird, dass ein großer Teil des Spiels fertiggestellt ist, behaupten Quellen, dass das Entwicklerteam seit Monaten "sehr wenig Fortschritte gemacht" hat. Selbst jetzt, fünf Jahre nach der Enthüllung, heißt es, dass Star Wars Eclipse "noch Jahre von der Fertigstellung entfernt sein dürfte."

Die meisten Bedenken bezüglich des Spiels rühren aus finanziellen Gründen her, wobei der Bericht besagt, dass sowohl Quantic Dream als auch der Publisher NetEase auf den Erfolg des neu erschienenen Spellcasters Chronicles angewiesen sind, um den Rest von Star Wars Eclipse zu finanzieren.

Die Quelle im Gespräch mit Insider Gaming erklärte: "In dieser Phase hängt die langfristige Perspektive weniger von kreativen Fähigkeiten als vielmehr von finanzieller Tragfähigkeit ab. Sollte Spellcasters kommerziell scheitern, wird erwartet, dass NetEase sein Engagement für das Studio überdenkt und sich möglicherweise entscheidet, weitere Investitionen einzustellen."

Weder Quantic Dream noch NetEase haben bisher auf Kommentare zur Entwicklung von Star Wars Eclipse reagiert.