Star Wars Eclipse befindet sich noch in der Entwicklung, ist aber noch Jahre entfernt

Sowohl Ubisoft als auch Quantic Dream gaben bereits 2021 bekannt, dass sie an Star Wars-Spielen arbeiten. Star Wars Outlaws der The Division-Macher soll 2024 auf den Markt kommen, während wir seit der Enthüllung im Grunde nur enttäuschende Gerüchte über letzteres gehört haben. Dies hat viele zu der Annahme veranlasst, dass es abgesagt wurde oder abgesagt wird, daher ist es schön, ein offizielles Update zu erhalten.

Lisa Pendse, Vice President of Marketing bei Quantic Dream, sagt gegenüber IGN, dass sich Star Wars Eclipse noch in der Entwicklung befindet, aber ihre Formulierung scheint definitiv die Gerüchte zu bestätigen, dass es noch Jahre entfernt ist: "Kann ich sagen, dass es noch existiert? Weil es sie gibt. Es ist einfach noch nicht fertig. Es brodelt."

Nicht gerade etwas, was man sagt, wenn das eigentliche Spiel in absehbarer Zeit gezeigt wird, also ist es noch weit, weit entfernt, zu sehen, was "unsere Expertise im Gameplay-Bereich verstärkt".