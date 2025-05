Star Wars Day 2025: Die Traumprojekte eines Gamereactors, die in einer weit, weit entfernten Galaxie spielen

HQ

Es ist Star Wars Day! Um den jährlichen Feiertag zu feiern, der von Fans einer weit, weit entfernten Galaxie begangen wird, haben wir uns als Redaktionsteam zusammengetan, um ein paar wunderbare (und völlig verrückte) Projekte hervorzuheben, die wir gerne als Teil der Star Wars -Franchise Realität werden sehen würden.

Ein Action-Epos im Stil von Death Race, das sich um Sebulba dreht

Jeder, der die "Prequel"-Ära von Star Wars gesehen hat, die sich über Episodes I-III erstreckt, wird Sebulba mehr als kennen, den fiesen und üblen Podracer, der versuchte, den jungen Anakin Skywalker zu töten, während die beiden in einem Rennen auf Tatooine gegeneinander antraten. Zu dieser Zeit wurde ziemlich klar gemacht, dass Sebulba eine Podracing-Legende in dieser Gegend ist, eine echte Ikone unter den Fans des Sports. Aber wie konnte diese hässliche und skrupellose Kreatur zu einer solchen Präsenz werden? Das ist genau das, was wir auf der großen Leinwand sehen sollten, ein verrücktes und hektDeath Race isches Epos, in dem wir sehen, wie Sebulba alle Widrigkeiten überwindet und als Sieger hervorgeht und sich auf dem Weg dorthin in die Geschichte einträgt. Ehrlich gesagt... Das würdest du dir ansehen.

Boss Nass Empire, ein gunganisches Krimidrama

Boss Nass, der blubbernde Gungan aus Episode I: The Phantom Menace, ist nicht der obskurste Charakter, den du finden wirst. Immerhin war er in einem der Hauptfilme zu sehen, aber ich denke, wir sollten mehr von ihm sehen. Wie ist Rugor Nass zum Big Boss aufgestiegen? Nun, ich denke, ein Drama, das die raue und harte Welt zeigt, die unter den Gewässern von Naboo lauert, wäre eine großartige Möglichkeit, dies zu zeigen. Wird sie sich selbst ernst nehmen? Nicht wirklich. Hat Star Wars schon genug Prequels? Ja. Aber, wie uns Andor gezeigt hat, kann eine Serie, wenn man die Geschichte fesselnd genug gestaltet, die Prequel-Müdigkeit überwinden. Ich denke, wir zeigen Rugors Aufstieg, warum er den Naboo-Leuten misstrauisch gegenübersteht und warum die Gungans sich von dem schwätzigen Possenreißer führen ließen. Als jemand, der ein unerschrockener Fan des Senate -Zeugs in den Prequels ist, wäre es interessant, den Vorhang über die politische Sphäre der Gungan zurückzuziehen und sie vielleicht über ihre lustige Art zu sprechen und Furzwitze zu erheben.

Werbung:

Cousins at Arms mit Beezer und Bib Fortuna

Star Wars dreht sich alles um Verwandte oder einst enge Freunde, die sich nun auf einem ganz anderen Weg befinden. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, Darth Vader und Luke Skywalker, Han Solo und Kylo Ren, Rey Skywalker und Sheev Palpatine... Die Liste ließe sich fortsetzen. Was wir oft nicht bekommen, ist, uns auf einige der kleineren Namen in einer weit, weit entfernten Galaxie zu konzentrieren und uns darauf zu konzentrieren, weshalb es an der Zeit ist, dass die Fortuna -Familie ins Rampenlicht tritt. Sie kennen wahrscheinlich Bib Fortuna, den Concierge-ähnlichen Mitarbeiter von Jabba the Hutt, aber wussten Sie, dass er einen Cousin hatte, der für die Rebellion kämpfte? Ja, Beezer Fortuna war der Held, den viele nicht kennen, bei dem es ohne Zweifel Konflikte zu erforschen gibt - sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart - eine Erzählung, die zu einem großen abschließenden Konflikt und vielleicht sogar zu einer Chance auf Versöhnung führen könnte. Ist es nicht das, worum es bei Star Wars geht?

Werbung:

Ponda Baba: Ein besserer Mensch... oder naja, außerirdisch

Ponda Baba war wirklich ein bisschen ein A-Loch. Wenn du nicht weißt, von wem ich spreche, erinnerst du dich an den Typen, dem in Episode IV von Obi-Wan der Arm abgehackt wird? Ja, dieser Typ. Da er eine ziemlich extreme Reaktion darauf erhielt, dass er Luke Skywalker im Film ein wenig gemobbt hat, hat Star Wars Kanon dafür gesorgt, dass wir wissen, dass Mr. Baba es kommen ließ. Der brutale Aqualish war ein Schmuggler, Dieb und ein rundum böser Kerl. Aber was wäre, nachdem er sich nach einer verpfuschten Armersatzoperation von seinem Komplize getrennt hat, was wäre, wenn Ponda Baba seine Meinung geändert hätte? Was, wenn er sein kriminelles Netzwerk und seine Erfahrungen aus der Vergangenheit für das Gute nutzen würde? Zu Beginn des neuen Republic könnte Ponda Baba dafür sorgen, dass die Verbrecherbosse den kleinen Mann nach dem Fall des Empire nicht ausnutzen. Star Wars braucht mehr Alien-Geschichten, und dies könnte als unterhaltsames Abenteuer dienen, das von den größeren Geschehnissen in der Hauptzeitlinie getrennt ist.

Eine Serie im Stil von Kamen Rider oder Power Rangers mit 3PO-Einheiten in der Hauptrolle

Wischen Sie sich das Grinsen jetzt aus dem Gesicht, denn diese Idee basiert ziemlich solide. C-3PO ist vielleicht nicht der wendigste Droide der Galaxie, obwohl er sich durch die Wüsten von Tattoine, den ewigen Schnee von Hoth oder die zerklüfteten Wälder von Endor kämpft, aber er und einige andere Einheiten der Protokolldroiden-Serie waren aktiv am Galaktischen Bürgerkrieg beteiligt. Einige, wie C-3PO, R-3PO und K-3PO, taten dies auf der Seite der Rebellen, während finstere Agenten wie E-3PO (der einzige 3PO mit einer Dialogzeile, abgesehen von unserem goldenen Freund) dies zum größeren Ruhm von Palpatines Imperium taten.

1980 hatten wir die Droids-Serie, in der C-3PO und R2D2 Abenteuer in der ganzen Galaxie erlebten, aber wäre nicht eine Tokusatsu-Serie im Stil von Mighty Morphin Power Rangers cool, in der die 3POs es mit Roboterschurken wie Viva-Droiden oder Hutten-Auftragskillern wie EV-9D9 und 8D8 aufnehmen? Vielleicht ein E-3PO, der als grün-weißer Ranger den Weg des Helden geht?

Eine Serie wie diese würde etwa sechs Episoden dauern. Aber Gott, stell dir diese sechs Episoden vor. Absolutes Kino.

C-3PO, E-3PO und K-3PO

Eine epische Romanze zwischen Wedge Antilles und Commander Ru Murleen mit Anklängen an Rogue One, aber vor der Rückkehr der Jedi-Ritter

Rogue One ist bis heute das Beste, was uns das Franchise seit Episode III, Die Rache der Sith, in Bezug auf Live-Action-Filme und -Serien geboten hat. Gareth Edwards verstand genau die Dosis an Fanservice, die der Star Wars-Fan toleriert, bevor er explodiert, und das alles von einer so diffusen Basis aus, wie sie als Auftakt zur Schlacht von Yavin dokumentiert ist. Jetzt möchte ich die andere unerzählte Geschichte von der Entdeckung der Existenz und Position des zweiten Todessterns, der auf dem Mond Endor gebaut wird, von jenen Bodhan-Helden erforschen, die starben, um diese Information zur Rebellenflotte zu bringen, und die Mon Mothma so begeisterten.

Aber diese Geschichte klingt für mich wie ein Aufguss, denn Rogue One existiert bereits, also würde ich die Gelegenheit nutzen, um einen der Charaktere zu erkunden, der es am meisten verdient hat, in einem Star Wars-Blockbuster zu glänzen: Wedge Antilles. Der Anführer der Roten Staffel und danach der Schurkenstaffel ist eine Legende der Rebellenallianz, und ich bin mir sicher, dass es ihm nie an dem Willen gefehlt hat, gegen das Imperium zu kämpfen. Aber was ist, wenn wir ihm ein persönliches Interesse daran geben, pPalpatiune zu beenden? Vielleicht, weil er mit seiner Partnerin/Frau, Commander Ru Murleen, zusammengekommen ist.

Was, du weißt nicht, wer Ru Murleen ist? Sie ist eine der erfolgreichsten Pilotinnen der Rebellenallianz... in dem alternativen Universum, das von Lucasfilm Games in Star Wars: Rebel Assault I & II erkundet wurde. Die Pilotin, die als Fluglehrerin für unseren Avatar im Spiel, Rookie One, beginnt, wird zu einem Echo von Wedge selbst, als sie an der Zerstörung des Todessterns teilnimmt, und wird in der Fortsetzung zur Geliebten der Protagonistin, ohne jedoch ihre Rolle als Rebellenheldin zu verlieren.

Vielleicht existierte Ru Murleen im Kanon als ein Pilot, der sich in Wedge verliebte, tapfer kämpfte und fiel, damit die Flotte Endor angreifen würde und Wedges dabei diesen Angriff anführte und sich ohne zu zögern in den Kern des Todessterns stürzte, um seine Geliebte zu rächen. Poetische Gerechtigkeit für einen der vergessenen Charaktere der riesigen galaktischen Franchise und eine zusätzliche Ebene von Tiefe und Respekt für Antillen, den Helden der Rebellion.

Ru Murleen über Star Wars Rebel Assault I & II und Wedge Antilles

Coleman Trebor: Der am meisten unterschätzte Dinosauriermensch und mächtigste Jedi aller Zeiten

Coleman Trebor. Ja, dieser Typ. Der Dinosaurier aussehende Jedi mit dem langen Gesicht und der edlen Haltung, der in Angriff der Klonkrieger etwa drei Sekunden gegen Jango Fett durchhielt. Trotz seines schnellen und unglücklichen Ablebens auf dem Balkon von Geonosis hat dieser Vurk-Jedi-Meister aus Sembla etwas unendlich Faszinierendes an sich. Er saß im Hohen Rat der Jedi, was bedeutet, dass er nach der Logik von Star Wars wahnsinnig mächtig sein musste, oder? Rechts?

Es ist an der Zeit, dass Coleman Trebor seinen Tribut bekommt. Stellen Sie sich eine prestigeträchtige Miniserie oder einen Film vor, der seinen Aufstieg in den Reihen der Jedi, seine philosophischen Kämpfe in den letzten Jahren der Republik und die Navigation eines reptilienartigen Außenseiters durch das komplexe Innenleben der Politik von Coruscant dokumentiert. Du willst Lichtschwertduelle? Wir haben sie. Du willst tiefgründige Jedi-Überlieferungen und Machtmystik? Hier ist es. Du möchtest, dass sich Trebor unter Wasserfällen spiegelt wie ein stoischer, prähistorischer Samurai? Absolut.

Und seien wir ehrlich, mit der aktuellen Fähigkeit von Star Wars, Hintergrundcharaktere zu erlösen (siehe: Boba Fett, Darth Maul und jeder zufällige Rebellenpilot mit zwei Zeilen), ist es nur fair, dass unser Dinosaurier-Jedi eine Chance auf galaktischen Ruhm bekommt. Zumindest ist es an der Zeit, dass wir die Frage beantworten: Wie kam Coleman Trebor überhaupt in den Jedi-Rat? Denn wenn du blinzeltest, hast du ihn verpasst. Und das ist eine Tragödie, die es wert ist, behoben zu werden.