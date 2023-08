Star Wars: Dark Forces Remaster angekündigt

Star Wars: Dark Forces ist fast 30 Jahre alt und wurde bereits 1995 veröffentlicht. Trotz ziemlich gemischter Kritiken wurde es sehr beliebt und gilt heute als echter Klassiker. Obwohl es ein paar Fortsetzungen gab, wurde keine davon so populär wie das erste Spiel, und in nicht allzu ferner Zukunft ist es an der Zeit, wieder zu Dark Forces zurückzukehren.

Nightdive Studios nutzten die Gelegenheit, während der Gamescom Star Wars: Dark Forces Remaster anzukündigen, was ziemlich genau das ist, wonach es sich anhört. Wir können uns auf ein Remaster freuen, das "bis zu 4K bei 120 FPS unterstützt und fortschrittliches 3D-Rendering, moderne Gamepad-Unterstützung, Trophäen und Erfolge und mehr bietet".

Es wird für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber Nightdive Studios sagt, dass wir uns auf eine "Ankündigung später in diesem Jahr" freuen sollten. Seht euch den Enthüllungstrailer unten an.