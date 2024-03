HQ

Wenn es um Remasters alter Spiele geht, gibt es nur wenige andere Entwickler, die an Nightdive Studios heranreichen, ein Team, das immer wieder bewiesen hat, dass es mit technisch veralteten Juwelen kleine Wunder vollbringt. Brennende Leidenschaft und eine seltene Fingerfertigkeit sind nur zwei der vielen Faktoren, die zu den vielen und oft außergewöhnlichen Rettungen geführt haben, für die das Studio bekannt geworden ist.

Turok: The Dinosaur Hunter, System Shock, PowerSlave und Quake sind nur einige der vielen alten Klassiker, die geschmackvoll aus ihren staubigen Krypten wiederbelebt wurden, und jetzt ist Star Wars: Dark Forces an der Reihe, die gleiche Behandlung zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Schreibens ein fast 30 Jahre altes Relikt, baute es auf vielen der zugrunde liegenden Stärken von Doom auf, hatte aber auch den guten Geschmack, neue Wege zu gehen.

Für diejenigen unter euch, die alt genug sind, um sich zu erinnern: Kyle Katarns Abenteuer bot deutlich andere Herausforderungen und eine weitaus gehaltvollere und besser präsentierte Erzählung als sein dämonenschlagender Vorgänger. Eine Reise, die es auch heute noch wert ist, erlebt zu werden, deren Stärken und Lichtblicke aber durch das technisch zum Scheitern verurteilte Setting von Dark Force stark getrübt und bisweilen geradezu verdorben wurden. Etwas, das zum Glück nicht mehr der Fall ist.

Star Wars: Dark Forces Remaster folgt genau dem gleichen hohen Standard, für den Nightdive Studios bekannt ist. Eine meisterhaft ausgeführte Leistung von Anfang bis Ende, die nur um Haaresbreite davon entfernt ist, die bisher umfassendste und am besten ausgeführte Modernisierung zu sein. Schwere Worte, ich weiß - vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um einen nahezu makellosen Katalog exzellenter Remaster handelt. Aber selbst in solch prominenter Gesellschaft sticht Star Wars: Dark Forces als etwas ganz Außergewöhnliches hervor.

Verschwunden ist die alte Jedi-Game-Engine und an ihrer Stelle dreht Nightdives proprietäres KEX. Das bedeutet 4K-Auflösung, Unterstützung von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, hochauflösende Texturen, die Möglichkeit, mit einem Controller zu spielen, und eine ganze Reihe weiterer kleinerer Verbesserungen. Am auffälligsten ist, wenig überraschend, die Grafik, bei der sowohl das Gameplay als auch die Zwischensequenzen von modernen Rendering-Techniken profitieren, und es ist eine kleine Offenbarung, Dark Forces Remaster in Bewegung zu sehen.

Denn wie bei vielen seiner früheren Projekte schafft es Nightdive, das Neue mit dem Alten fast perfekt in Einklang zu bringen, und das Gefühl des Originals wird geschmackvoll beibehalten, während moderne Sensibilitäten jeden kleinen Aspekt subtil auf ein Niveau heben, das es frisch und neu wirken lässt. Die schlampige, unpräzise Steuerung von 1995 gehört der Vergangenheit an und die visuelle Präsentation des Spiels ist schärfer als ein japanisches Küchenmesser.

Sogar die Handvoll Sequenzen, die zuvor 3D-Modelle verwendeten, wurden von Nightdive von Grund auf neu gestaltet, und es ist manchmal schwierig, wirklich zu verstehen oder auch nur zu würdigen, was für ein unglaublicher Sprung Dark Forces Remaster eigentlich ist. Etwas, das jedoch schnell klar wird, wenn man die Funktion des Spiels nutzt, die in Echtzeit zwischen neuer und alter Grafik wechselt.

Wie bereits erwähnt, ist nicht nur die Präsentation erstklassig, sondern auch das Gameplay von Dark Forces fließt wie nie zuvor, und die umständliche Steuerung, bei der man das Gefühl hatte, auf Eis herumzurutschen, gehört der Vergangenheit an. Tatsächlich läuft das Spiel wie ein Traum und es ist einfach fabelhaft, Stormtrooper mit 120 FPS zu schlagen.

Aber ist wirklich alles perfekt? Nein, natürlich nicht, und obwohl Nightdive eine Reihe sehr willkommener Funktionen eingeführt hat (eine Karte, um nur einige zu nennen), ist Dark Forces immer noch ein Boomer-Shooter, mit allem, was dazu gehört. Du wirst auf Rätsel stoßen, die sich klobig und altmodisch anfühlen, sowie auf die Levels des Spiels, die eine Designsprache tragen, die ganz klar von einer völlig anderen Ära beeinflusst ist. Es ist einfach etwas, das man entweder schätzt oder hasst.

Nichtsdestotrotz bietet Dark Forces eine weitaus größere Vielfalt als vieles andere aus dieser Ära, und als schießwütiger Kyle Katarn kannst du eine Vielzahl von mehr oder weniger ikonischen Orten besuchen, darunter einen Sternenzerstörer sowie Coruscant. Darüber hinaus ist das Arsenal der angebotenen Waffen eine schöne kleine Mischung aus ikonischen Waffen (und Bomben) mit genau dem richtigen, befriedigenden Gefühl.

Ich kann nicht anders, als meinen Hut vor Nightdive und der unglaublichen Arbeit zu ziehen, die sie mit Dark Forces geleistet haben. Das Gameplay aus meiner Kindheit war noch nie besser und das Gefühl, Weltraum-Bösewichte mit einem Blaster zu vernichten, war noch nie besser. Es ist eine nostalgische Euphorie, die fast beispiellos ist, besonders für uns alte Füchse, die damals tatsächlich das Original gespielt haben, und in vielerlei Hinsicht fühlt es sich an wie Weihnachten und Geburtstag zugleich.

Star Wars: Dark Forces Remaster ist ein absoluter Triumph und vielleicht der bisher beste von Nightdive. Mit nur wenigen kleinen Mängeln kommt dieses Weltraumabenteuer der Perfektion, die Quake Remastered letztes Jahr abgeliefert hat, gefährlich nahe. Ein unvergleichliches Werk, vollgepackt mit Verbesserungen und ausgeführt mit einer unvergleichlichen Geschicklichkeit, die Sie vor Glück schwindelig macht.