Star Wars-Chef findet es "problematisch", dass die Projektentwicklung so genau unter die Lupe genommen wird

HQ

Die meisten Menschen, die die Entwicklung von Star Wars Filmen und Serienprojekten verfolgen, haben bemerkt, dass es viele Projekte gibt, die der Welt enthüllt werden und dann völlig inaktiv werden. Die meisten kommen gar nicht erst heraus oder es fehlt noch Jahre nach der offiziellen Ankündigung an Fortschritten.

Aber auch wenn sie und ihr Team diejenigen sind, die diese Projekte enthüllen, findet sie es "problematisch", dass gerade Star Wars -Projekte von Fans so genau unter die Lupe genommen werden. In einem Interview mit Deadline sagt Star Wars -Chefin Kathleen Kennedy Folgendes:

"Was beunruhigend und frustrierend ist, ist, dass unsere Entwicklung unter die Lupe genommen wird, und ich kenne keine andere Produktionsfirma, bei der ihre Entwicklung so unter die Lupe genommen wird. Es ist sehr schwer, dass irgendetwas in Star Wars passiert, ohne dass irgendein Aspekt davon öffentlich wird, bevor man überhaupt will, dass es öffentlich wird. Ich denke also, dass es auch eine ziemliche Herausforderung ist, die Botschaft in irgendeiner Weise zu managen, denn natürlich werden nicht alle Dinge, die wir in die Entwicklung stecken, auch machen. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir wollen die Dinge herstellen, die wir für die besten halten. Wir wollen die Dinge so gestalten, dass sie sich im Laufe der Zeit relevant für das anfühlen, worauf das Publikum reagiert. Es gibt also ständig Diskussionen darüber. Also ja, das ist eine knifflige Frage, denn ein Großteil der Aufmerksamkeit rund um Star Wars und die Negativität drehte sich um die Entwicklung. Natürlich werden wir viele verschiedene Dinge entwickeln, mit dem Verständnis, dass nicht alles gemacht wird."

Auch hier sind es Kennedy und Disney selbst, die diese Projekte enthüllen, bevor ein Drehbuch fertig ist oder das Projekt anscheinend grünes Licht erhalten hat.

Was halten Sie von Kennedys Aussage?