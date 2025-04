Star Wars Celebration kehrt 2027 nach Los Angeles zurück

HQ

Es ist fast an der Zeit, 50 Jahre in einer weit, weit entfernten Galaxie zu feiern, denn 2027 ist es fünf Jahrzehnte her, dass Star Wars: Episode IV - A New Hope in den Kinos debütierte. Da dies der Fall ist, ist es wahrscheinlich wenig überraschend, dass der nächste Star Wars Celebration an diesem Meilenstein anknüpfen und sogar in die Heimat des Franchise und von Lucasfilm zurückkehren wird.

Die nächste Star Wars Celebration Veranstaltung findet 2027 in Kalifornien statt. Es wird in Los Angeles stattfinden, im Convention Center in der Stadt, und was die Daten betrifft, an denen es stattfinden wird, so sind der 1. bis 4. April die Daten, die Sie sich in Ihrem Kalender notieren müssen.

Dies wird das erste Mal seit 2006 sein, dass Star Wars Celebration nach Los Angeles zurückkehrt, und in Anbetracht des großen Meilensteins, den es markieren wird, können wir zweifellos viele wichtige Neuigkeiten erwarten, vielleicht sogar einen letzten Trailer für das kürzlich enthüllte Star Wars: Starfighter, das im Mai 2027 debütieren soll.