Star Wars: Bounty Hunter Wiederveröffentlichungen am 1. August

Star Wars: Bounty Hunter ist ein klassischer Titel aus dem Jahr 2002, der seinen Weg auf den Gamecube und die PlayStation 2 fand. Die Spieler übernahmen die Verantwortung für Jango Fett, der mit der Jagd auf einen dunklen Jedi beauftragt wurde.

Fett wird schnell in eine viel umfassendere Verschwörung in dem Spiel verwickelt, das als einer der besten Star Wars-Titel der Zeit angesehen wurde. Wenn Sie sich noch gerne an Ihre Zeit als Kopfgeldjäger erinnern, wird am 1. August eine Neuveröffentlichung auf modernen Plattformen veröffentlicht.

Die neue Version von Star Wars: Bounty Hunter bietet visuelle Verbesserungen, Steam Deck-Unterstützung und DualSense-Unterstützung. Es erscheint auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch.