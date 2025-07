Star Wars: Battlefront II kletterte weit über 100 Plätze in den US-Bestseller-Charts

HQ

Wir sind alle daran gewöhnt, dass alte Spiele heutzutage ein bisschen Liebe bekommen. Wenn wir jedoch sehen, dass ein Spiel, das nicht Grand Theft Auto oder Mario Kart ist, in die Bestsellerliste einsteigt, bekommt es normalerweise ein Remake oder Remaster. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zum Beispiel bleibt bisher eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2025.

Im Mai erlebten wir jedoch, wie Star Wars: Battlefront II aus dem Nichts ein massives Comeback erlebte. Es scheint, dass diese Vorliebe für das Spiel nicht nur von Leuten herrührte, die es besaßen, aber schon eine Weile nicht mehr gestartet waren. Laut Mat Piscatella von Circana schaffte es Star Wars: Battlefront II auf Platz #12, nachdem es den April auf #135 beendet hatte.

Das sind 123 Plätze nach oben, um fast die Top 10 zu erreichen. Nicht zurück für ein acht Jahre altes Spiel. An anderer Stelle in der Bestsellerliste sehen wir, dass Elden Ring: Nightreign für Furore sorgte und in den USA auf #1 landete. Doom: The Dark Ages folgte dicht dahinter auf #2.

Wir müssen sehen, ob die Liebe zu Star Wars: Battlefront II am Ende irgendwohin geht. Das Originalspiel macht immer noch viel Spaß, vor allem, wenn sich die Fangemeinde zusammentut, um es wieder zum Leben zu erwecken, wie es in der Hoffnung auf ein Battlefront III eines Tages immer wieder der Fall zu sein scheint.