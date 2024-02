Star Wars: Battlefront Classic Collection lässt am 14. März die besten Schlachten der weit, weit entfernten Galaxis wieder aufleben

Nur wenige Titel im Star Wars-Universum kamen so gut an wie die Star Wars Battlefront-Reihe. In diesem Fall beziehen wir uns nicht auf die EA- und DICE-Reihe, sondern auf die von Pandemic Studios in den frühen 2000er Jahren. Nun, sehr bald werdet ihr in der Lage sein, diese offenen Schlachten alleine, mit einem Freund im Koop-Modus oder mit bis zu 64 Spielern online zu erleben, dank Aspyr, das beide Spiele in die Star Wars: Battlefront Classic Collection gebracht hat.

Diese Sammlung enthält zusätzlich zu den beiden Spielen alle zusätzlichen Inhalte, die damals erschienen sind, und ein paar neue Ergänzungen zu dieser Version: Kit Fisto als spielbarer Held und Jabba the Hutt's Palace als Kampfarena.

Holt euch also die alte Garde zurück in eure Stormtrooper- oder Clone-Trooper-Uniform und erlebt zwei Star Wars-Klassiker vom 14. März auf PC, Switch, PlayStation und Xbox.