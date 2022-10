Star Trek Wunderkind: Supernova

Videospiele, die auf junge Menschen und Kinder zugeschnitten sind, haben im Laufe der Jahre Sprünge und Grenzen gemacht. Dank Publishern wie Outright Games haben wir Projekte, die sich ihrem Ausgangsmaterial treu und treu anfühlen und auf eine Weise angeboten werden, die auch ansprechend ist und von einer Qualität ist, dass selbst ältere Zuschauer sie für das schätzen können, was sie sind. Dies ist der Fall bei Star Trek Prodigy: Supernova, einem Actionspiel, das auf der animierten Nickelodeon-Serie basiert und bei dem die Darsteller sogar ihre Rollen wiederholen, um zusätzliche Authentizität zu bieten.

Die Geschichte dreht sich um die junge Crew der Protostar, die ihre Reisen durch den Weltraum fortsetzt. Das Team, angeführt von Kapitän Dal R'El (Brett Gray) und Gwyndala (Ella Purnell), stolpert über ein System mit drei Planeten, die vom zentralen Stern zerstört zu werden drohen, der zu einer Supernova gedrängt wird. Bei der Ankunft in diesem System wird das Protostar-Schiff angegriffen und landet bald auf einem der drei gefährdeten Planeten, wobei die Besatzung gefangen genommen und an verschiedenen Orten gefangen gehalten wird. Sie müssen Dal und Gwyn auf eine Mission führen, um den Protostar zu reparieren, die Besatzungsmitglieder zu retten und dann zu verhindern, dass der Stern eine Supernova wird, um die Spezies zu retten, die die umliegenden Planeten zu Hause nennen.

Während die Handlung einfach ist, hat sie genug Intrigen und Geheimnisse, die sie unterhalten wird, besonders jüngere Zuschauer, die Schwierigkeiten haben werden, die typischeren und vorhersehbareren Wendungen der Handlung zu erfassen. Es hat alle Star Trek-Beats, mit ungewöhnlichen und außerirdischen Gegnern und einer überwältigenden und zeitkritischen Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, die alle mit Tonnen von Science-Fiction-Jargon zum Leben erweckt wurden.

Was das eigentliche Gameplay betrifft, so ist es eher grundlegend im Design und dreht sich um zwei Hauptkonzepte. Auf der einen Seite stehen die Umgebungsrätsel, die Sie knacken müssen, um weiter durch ein Level voranzukommen. Diese könnten die Fähigkeiten von Dal und Gywn nutzen, um sich gegenseitig dabei zu helfen, Hindernisse und Gefahren zu überwinden, oder es könnte darum gehen, Blöcke zu verschieben und Stromleitungen umzuleiten, um elektrische Barrieren zu überwinden. Die Abwechslung ist nicht gerade viel, aber die Rätsel sind schwer genug, dass es für jüngere Leute herausfordernd, aber nicht frustrierend sein sollte.

Der andere Teil des Hauptkonzepts dreht sich um Kampfszenarien, in denen Dal und Gywn aufgefordert werden, verschiedene außerirdische Feinde zu schneiden, zu schlagen und zu erschießen. Während viele roboterartige spinnenähnliche Kreaturen sein werden, die als Watchers bekannt sind, gibt es auch Zeiten, in denen einheimische Flora in die Action einsteigt, was zu einer weiteren Gefahr führt, der man ausweichen und erobern muss. Der Kampf ist ziemlich flüssig und einfach, wobei die Hauptherausforderungen darin bestehen, den Ausweichzug perfekt zu timen, um schnelle Schläge und eingehende Projektile vermeiden zu können. Es ist, wie die Rätsel, die perfekte Herausforderung für ein jüngeres Publikum.

Während ich die Balance zwischen Rätseln und Kämpfen mag, werde ich sagen, dass der einzige Bereich, der mich frustriert, das Gleichgewicht zwischen Dal und Gywn ist. Das Gameplay fordert Sie häufig auf, zwischen beiden zu wechseln, um den anderen durch eine Gefahr oder Blockade zu führen, und das Problem ist, dass die KI so dumm und unverständlich sein kann, dass der Charakter, den Sie nicht kontrollieren, stecken bleibt oder irgendwo hingeht, wo Sie es nicht wollen, was bedeutet, dass sich das Gameplay oft repetitiv anfühlt, da Sie sich oft wiederholen müssen, um beide Charaktere dorthin zu bringen, wo sie sein müssen. Es ist ein Problem, das behoben werden kann, indem man dem nicht vom Spieler kontrollierten Charakter ein wenig mehr Initiative und gesunden Menschenverstand gibt. Es würde das Gameplay nur flüssiger machen, wenn Sie Ihren nächsten Verbündeten hätten, um grundlegende Aufgaben wie das Drücken von Tasten gleichzeitig mit dem Hauptcharakter erledigen zu können. Es ist klar, dass das Spiel für zwei Spieler konzipiert ist, und wenn Sie alleine tauchen, wollen Sie ein wenig mehr.

Während meine Zeit beim Testen von Star Trek Prodigy: Supernova eine Vorabversion war, sollte gesagt werden, dass ich auf einige Fehler und Probleme gestoßen bin, von denen viele nur behoben wurden, indem das Spiel einfach neu geladen oder vollständig neu gestartet wurde. Einige der Probleme ergaben sich daraus, dass Feinde außerhalb der Angriffsreichweite stecken blieben, während andere Interaktionspunkte waren, die nicht angezeigt wurden. Es wird ein wenig frustrierend, wenn man bedenkt, dass Prodigy: Supernova in erster Linie kein massiv komplexer Titel ist, also wenn die wenigen Gameplay-Systeme, die es bietet, brechen oder scheitern, kann man nicht anders, als es wirklich zu bemerken.

Alles in allem habe ich meine Zeit mit diesem Spiel jedoch sehr genossen. Es ist sehr einfach und unkompliziert zu tauchen und hat genug Charme und Charakter, dass Sie es genießen können, sich in der Welt und der Erzählung zu verlieren. Die Fortschrittssysteme und die Sammlerstücke in jedem Level bieten auch genug Grund, zurückzugehen und frühere Level zu wiederholen, und die Art und Weise, wie der Koop mit einem wettbewerbsfähigen Belohnungssystem am Ende eines Levels angeboten wird, das feiert, welcher Spieler die meisten Feinde besiegt hat und am wenigsten KO'd bekommen hat und so weiter, bedeutet, dass Sie und ein Familienmitglied / Freund noch lange nach dem Ende der Handlung Spaß haben können. Aber es ist wieder erwähnenswert, dass dies ein Spiel ist, das auf jüngere Fans zugeschnitten ist, und es wird aufgrund seiner grundlegenden Gameplay-Designelemente keine versierten Spieler anziehen. Diejenigen, die Kinder für ein paar Tage beschäftigen möchten, suchen jedoch nicht weiter.