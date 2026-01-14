Star Trek: Voyager - Across the Unknown wird im Februar veröffentlicht, wird eine Switch-2-Version bekommen

Gute Nachrichten, Star Trek Fans! Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite haben eine Menge neuer Informationen über das bevorstehende Projekt Star Trek: Voyager - Across the Unknown geteilt, Details wie das Veröffentlichungsdatum des Unternehmens, eine neue geplante Plattform, Vorbestellungen, verfügbare Demos und mehr.

Zum einen wird das Spiel am 18. Februar erscheinen und nicht nur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S, sondern jetzt auch auf der Nintendo Switch 2. Der kommende Titel erscheint gleichzeitig auf allen Plattformen, und wenn du Interesse hast, einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen, um zu sehen, ob dieses Spiel das Richtige für dich ist, ist die gute Nachricht, dass jetzt eine Demo auf PS5 und Xbox Series X/S verfügbar ist, eine aktualisierte Version der derzeit verfügbaren PC-Version. Switch-2-Nutzer erhalten "bald" Zugang zu dieser Demo.

Darüber hinaus sind nun Vorbestellungen für das Spiel auf allen Plattformen geöffnet, wenn Sie Ihr Interesse frühzeitig und im Voraus melden möchten, und ebenso wurde bestätigt, dass ein Deluxe Edition angeboten wird, das "neue Missionen, neue rekrutierbare Helden und mächtige Technologien aus entscheidenden außerirdischen Begegnungen im Delta-Quadranten" enthält.

Was genau dieses Spiel zu bieten scheint, so werden die Spieler auf den Kapitänssitz im U.S.S. Voyager fallen und mutig dorthin gehen, wo noch niemand zuvor in der Delta Quadrant war. Es ist ein Spiel aus Ressourcen- und Schiffsmanagement, Erkundung, Entscheidungsfindung und all das, während man sich mit Roguelite-Elementen und bedeutungsvollen Entscheidungen auseinandersetzt. Natürlich kann das angesichts des Unbekannten zu schwierigen Dilemmata führen.

Wirst du nächsten Monat Star Trek: Voyager - Across the Unknown auschecken?