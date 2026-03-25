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Star Trek: Voyager - Across the Unknown ist ein ungewöhnliches Spiel, von dem ich keine großen Erwartungen hatte. Es ist kein Spiel, das dich mit großbudgetierter Grafik umhauen wird. Vielmehr ist es ein gut gemachtes Indie-Spiel mit Herz und Seele. Ihre Mission ist es, Ihren Weg zurück zur Erde zu finden, nachdem etwas schiefgelaufen ist und die U.S.S. Voyager weit weg in die Galaxie transportiert wurde. Du und deine Crew landet im sogenannten Delta-Quadranten. Wenn du das Star-Trek-Universum magst und andere Entscheidungen getroffen hättest als Commander Kathryn Janeway in der TV-Serie Star Trek: Voyager, dann ist dies das Spiel für dich. Die Geschichte ist dieselbe, und nachdem du transportiert wurdest, erfährst du, dass du und deine Crew 70-75 Jahre brauchen werden, um wieder nach Hause zu kommen. Du und deine Crew müsst diese Zeit gut nutzen, damit ihr alle Herausforderungen und Gefahren in diesem Teil der Galaxie meistern könnt.

Das Tutorial erklärt ziemlich gut, wie man spielt.

Anfangs beginnt das Abenteuer ziemlich einfach, mit wenigen Entscheidungen und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Mit der Zeit steigt die Anzahl der Entscheidungen im Dialog und die Möglichkeiten, wie du Missionen abschließen kannst. Du hast ein Ressourcensystem, das bestimmt, was du tun kannst, und ein Bausystem auf deinem Raumschiff. Um zu überleben, musst du dein Raumschiff mit einem System aufbauen, das an das aus XCOM 2 erinnert. Darüber hinaus müssen Sie neue Technologien erforschen, sicherstellen, dass die Besatzung gut betreut wird, und neue Ausrüstung entwickeln. Das Ganze erinnert mich sehr an den Kampagnenaspekt der XCOM-Reihe von Firaxis und auch an FTL. Der Unterschied besteht darin, dass du auch verschiedene zufällig generierte Sonnensysteme bereist, nach Ressourcen suchst und deine Crew für verschiedene Missionen auf Planeten transportierst. Du kannst jedoch nicht beeinflussen, was deine Crew mit auf die Mission nimmt; Stattdessen wählst du nach ihrem Rang und ihren Fähigkeiten aus. Deine Crew kann auch mit bestimmten Gebäuden verbunden werden, um deren Funktionalität zu verbessern.

Ich fand die Missionen interessant, da man Personal auswählen muss, das sich gegenseitig ergänzt. Wenn die Personen, die Sie auf den Planeten oder an andere Orte schicken, dieselben Fähigkeiten besitzen, kann es manchmal schwierig sein, in jeder Situation Lösungen zu finden. Das bedeutet jedoch, dass beide Charaktere eine Situation gleichzeitig lösen können. Die Missionen beinhalten, dass dir vier oder mehr Szenarien per Text und Bild präsentiert werden. Um jede Situation zu bewältigen, müssen Sie die richtige Person mit Fähigkeiten auswählen, die eine Lösung bieten. Ein Ergebnis wird dann zufällig generiert. Wenn ihre Fähigkeiten zu niedrig sind, besteht das Risiko, dass du die Situation nicht bewältigen kannst. Sogar ein Charakter mit erheblichen Boni kann scheitern, was bedeutet, dass jede Entscheidung wichtig ist. Oft werden dir für jede Situation mehrere Lösungen präsentiert, die unterschiedliche Belohnungen bieten, wenn dein Charakter erfolgreich ist. Je nach deinen Entscheidungen kann auch die Endsituation die Geschichte leicht beeinflussen. Es ist ein System, das funktioniert, auch wenn es nach einer Weile etwas repetitiv wird. Helden können in diesem Spiel ebenfalls sterben, was man bedenken sollte.

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Deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und andere Faktoren werden auf einer Anzeige angezeigt. Der Pfeil bewegt sich dann über die gesamte Anzeige, unabhängig von der Farbe, und je nachdem, wo er landet, hast du entweder Erfolg oder scheiterst. Es gibt auch andere Farben, die anzeigen, ob Sie die Erwartungen übertroffen oder nicht erfüllt haben.

Ich finde, das Spiel als Ganzes bietet eine ziemlich gute Mischung aus Storytelling, Nostalgie und Gameplay-Elementen. Da es auf der TV-Serie basiert, hast du die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die die ursprüngliche Crew nie getroffen hat. Es bleibt seinem Ausgangsmaterial sehr treu, und es gibt oft einen Grund, warum bestimmte Entscheidungen, die man treffen kann, in der TV-Serie nicht getroffen wurden. Das ist ein Spiel, das dich fragt: 'Was passiert, wenn ich das stattdessen mache?' Natürlich kann man die TV-Serie auch noch einmal erleben und dieselben Entscheidungen treffen. Sogar die epischen Weltraumschlachten sind in diesem Titel interaktiv. Du wählst eine Gruppe von Helden, die dir Fähigkeiten verleihen. Du kannst dann Befehle an dein Raumschiff geben, auch wenn du während der Kämpfe keine direkte Kontrolle darüber hast. Du wählst Ziele aus, befiehlst deinem Schiff, sich zu verteidigen, und entscheidest, auf welches der gegnerischen Systeme du schießt. Es ist ähnlich wie die Systeme in FTL, aber komplett in 3D, ähnlich wie die Schlachten in Galactic Civilization IV.

Natürlich gibt es viel zu schätzen, aber es gibt auch Aspekte von etwas mangelnder Qualität. Das Spiel hat sehr wenig Sprachausgabe, was ziemlich auffällig ist. Wenn du die TV-Serie nicht gesehen hast, hast du vielleicht ihre Stimmen nicht im Kopf, während du sie spielst. Was es gibt, besteht darin, dass Synchronsprecher die Erlebnisse während der Reise erzählen, wenn man eine neue Gruppe von Sternensystemen besucht. Das gefällt mir wirklich und ich hätte gerne mehr davon im Laufe des Abenteuers gesehen. Obwohl die Musik großartig ist, vermisse ich einige dramatische Synchronsprecher. Solche Dinge zeigen, dass es sich um ein Indie-Spiel handelt. Ich möchte jedoch betonen, dass mir das Angebot immer noch gefällt.

Die Sternensysteme sind wunderschön und man kann sie alle besuchen. Du kannst alle Himmelskörper scannen, um herauszufinden, was du auf jedem Planeten entdecken wirst.

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Wenn du ein Star Trek-Fan bist, hast du das Spiel wahrscheinlich schon gekauft, aber falls nicht, möchte ich es gerne hervorheben. Trotz deutlich sichtbarer Budgetbeschränkungen ist es immersiv, spannend und lässt dich diese schwierige Reise mit vertrauten und neuen Charakteren noch einmal durchleben. Leider ist es lange her, dass ich Voyager gesehen habe, aber ich erinnere mich noch an mehrere Situationen, in denen ich mich fragte, was passiert wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Auch wenn die Entscheidungen nicht immer radikal unterschiedlich sind, sind sie unterschiedlich genug, um spannende Situationen zu schaffen. Ein typisches Beispiel ist, wenn du dich entscheidest, Borg-Technologie in dein Raumschiff zu integrieren. Wenn Sie sich für den wissenschaftlichen und technologischen Weg entscheiden, bringt das sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich.

Grafisch und technisch ist dieses Spiel vollkommen akzeptabel. Du wirst nicht mit den visuellen Highlights verwöhnt, die du bei großen Titeln gewohnt bist. Dennoch habe ich das Gefühl, dass das Design der Welt, der Charaktere und anderer Elemente immer noch die Illusion einer interaktiven TV-Serie vermittelt. Auch die Musik ist erstklassig, mit weitläufigen Stücken, ruhiger Musik und Sequenzen, in denen überhaupt keine Musik zu hören ist. Es ist nichts Revolutionäres, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich bin auf keine nennenswerten technischen Probleme oder Fehler gestoßen. Das Einzige, was ich erlebt habe, ist, dass bestimmte Zwischensequenzen in einzelnen Fällen etwas langsam geladen werden.

Die Brücke wird normalerweise in Teilen der Geschichte gezeigt. Du kannst dann Fragen stellen, mit deinen Crewmitgliedern sprechen und versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die herunterladbaren Inhalte sind etwas gemischt. Es enthält fünf wirklich herausfordernde Missionen, zwei Charaktere, die man rekrutieren kann, und drei ziemlich mächtige Technologien. Ich hatte das Glück, das gesamte Paket zu testen, einschließlich dieses Inhalts. Meiner Meinung nach ist es fast ein Muss. Auch wenn es vielleicht nicht besonders verlockend ist zu kaufen, finde ich, dass es guter Inhalt ist. Es gibt tatsächlich mehr Möglichkeiten, mit dem du im Spiel interagieren und es tun kannst. Abgesehen davon ist es ein ziemlich umfangreiches Spiel, das mich etwa 15–20 Stunden zum Durchspielen gekostet hat. Ich war ziemlich zufrieden, sah aber fast sofort den Wiederspielwert. Vielleicht hast du es verpasst, Helden zu rekrutieren und Dinge anders zu machen. Es ist nicht ganz klar, wie man alle Helden rekrutiert. So kannst du leicht verpassen, sie auf deiner Reise mitzunehmen.

Wenn du Star Trek magst, fällt es schwer, es dir nicht zu empfehlen. Es ist ein scharfes Spiel mit Problemen, die oft auf das Budget des Spiels zurückzuführen sind. Es kann etwas repetitiv werden, weil der strategische Aspekt nicht wirklich viel Abwechslung im Aufbau bietet. Was man im ersten Sonnensystem macht, macht man – mit wenigen Ausnahmen – auch in den späteren Sternensystemen. Trotzdem halte ich es für ein kompetentes Produkt und vielleicht eines der besten Spiele im Star-Trek-Universum, das ich je testen durfte. Allerdings finde ich es schwierig, es Leuten zu empfehlen, die das Universum nicht mögen. Ein großer Teil des Reizes beruht darauf, dass man die Serie gesehen hat und mit den Charakteren, der Technik und vielem mehr vertraut ist. Wenn du kein Interesse an Star Trek hast, wirst du das meiner Meinung nach nicht wirklich zu schätzen wissen; Wenn du wie ich das Universum magst, gibt es an diesem Titel einiges zu schätzen. Wenn du Star Trek liebst, kannst du wahrscheinlich noch einen weiteren Stern zu deiner Bewertung hinzufügen.

Raumschiffkämpfe sind automatisch, obwohl du Befehle an dein Raumschiff geben kannst.