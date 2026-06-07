Star Trek trifft auf psychologischen Horror in Shadow Frontier

Das Bloober Team hat sein nächstes Projekt vorgestellt, und diesmal lässt das Studio sowohl neblige Kleinstädte als auch polnische dystopische Visionen für Star Trek hinter sich. Das Spiel trägt den Titel Star Trek: Shadow Frontier und wird als psychologisches Sci-Fi-Horrorspiel beschrieben, das im klassischen Star-Trek-Universum spielt.

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Ro Laren, dem bajoranischen Offizier aus Star Trek: The Next Generation, und Picard, erneut gespielt von Michelle Forbes. Sie wird auf eine Rettungsmission zu einem Planeten geschickt, der von einer Art außerirdischen Entität übernommen wurde, doch die Mission scheint sie schnell immer tiefer in ein korruptes Labyrinth zu ziehen, in dem Erinnerungen verzerrt werden und die Realität zu zerfallen beginnt.

Was das Gameplay betrifft, bietet das Spiel Erkundung, Rätsel, Kämpfe und filmische Sequenzen, und Ro kann sowohl einen Tricorder als auch einen Phaser nutzen, um ihre Umgebung zu analysieren, Probleme zu lösen und Gegner zu bekämpfen.

Star Trek: Shadow Frontier hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, strebt aber einen Start 2027 auf dem PC über Steam an.