Star Trek: Strange New Worlds endet mit der fünften und letzten Staffel

HQ

Paramount blickt mit seiner Star Trek: Strange New Worlds -Show wirklich in die Zukunft. Die Serie wird diesen Sommer für ihre dritte Staffel zurückkehren, aber darüber hinaus wissen wir jetzt, dass es sowohl eine vierte als auch eine fünfte Staffel geben wird.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der auch darauf hingewiesen wurde, dass Staffel 5 das letzte Kapitel der Serie sein wird, das ihre Laufzeit beendet. Zugegeben, das bedeutet, dass wir uns noch auf drei ganze Staffeln freuen können, wobei die Produktion von Staffel 5 bereits später in diesem Jahr beginnen soll, was darauf hindeutet, dass auch Staffel 4 kurz vor dem Abschluss der Produktion steht.

Die ausführenden Produzenten Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers und Alex Kurtzman erklärten zum Abschluss von Star Trek: Strange New Worlds: "Von Anfang an wollte Strange New Worlds das ehren, wofür Star Trek immer stand - grenzenlose Neugier, Hoffnung und den Glauben, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Wir sind Paramount+ zutiefst dankbar für die Chance, unsere Mission mit fünf Staffeln so zu erfüllen, wie wir sie uns vorgestellt haben, zusammen mit unserer außergewöhnlichen Besetzung und Crew. Und an die leidenschaftlichen Fans, die uns mutig auf dieser Reise begleitet haben – DANKE. Mit drei weiteren spektakulären Jahreszeiten, die Sie sehen und genießen können, ist dieses Abenteuer noch lange nicht vorbei."

Staffel 3 wird am 17. Juli in den USA am Paramount+ uraufgeführt, also wahrscheinlich am 18. Juli in Großbritannien und Europa, alle mit einer Premiere in zwei Episoden. Danach folgen wöchentliche Folgen bis zum Staffelfinale am 11. September.