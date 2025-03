Star Trek-Spin-off mit Janeway könnte in Arbeit sein

HQ

Kate Mulgrew hat kürzlich enthüllt, dass Gespräche über ein neues Star Trek-Spin-off mit Admiral Janeway in der Hauptrolle im Gange sind. Die Figur, die erstmals in der Voyager auftauchte, die in den 90er Jahren auch in Schweden ausgestrahlt wurde, wird von vielen als eine der denkwürdigsten Figuren der Serie angesehen. Es ist eine nostalgische Goldgrube, aus der es sich lohnt, Kapital zu schlagen, und nach dem Ende von Star Trek: Picard fühlt es sich wie ein natürlicher und aufregender Nachfolger an.

Mulgrew hat zuvor den starken Wunsch geäußert, dass der animierte Star Trek: Prodigy mit einer dritten Staffel fortgesetzt wird, in der sie sowohl Admiral Janeway als auch einer holografischen Version der Figur ihre Stimme lieh. Obwohl die Serie kürzlich zu Netflix hinzugefügt wurde, gibt es derzeit keine Pläne für eine dritte Staffel.

Natürlich drücken wir die Daumen, dass dieses Projekt Wirklichkeit wird – denn die Welt verdient mehr Janeway. Das ist sicher.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an Star Trek: Voyager und hoffst du, dass diese neue Janeway-Serie zum Leben erweckt wird?