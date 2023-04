Star Trek: Resurgence startet nächsten Monat

Entwickler Dramatic Labs hat offiziell das Veröffentlichungsdatum des kommenden narrativen Abenteuerspiels Star Trek: Resurgence bekannt gegeben. Das Spiel, das für PC (über den Epic Games Store), PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen soll, wird nächsten Monat am 23. Mai offiziell debütieren.

Worum es in diesem Spiel gehen wird, erzählt Star Trek: Resurgence eine originelle Geschichte, die in der Ära kurz nach The Next Generation spielt. Die Geschichte dreht sich um zwei Charaktere, den Ersten Offizier Jara Rydek und den technischen Fähnrich Carter Diaz, und sieht, wie sie durch ein dunkles Geheimnis navigieren, das zwei Zivilisationen verbindet, die am Rande eines Krieges stehen.

Das Spiel wird auch verschiedene Auftritte von ikonischen Star Trek-Charakteren enthalten und den Spieler auffordern, eine Reihe von Dialogentscheidungen zu treffen, um das Ergebnis der eigentlichen Handlung zu bestimmen.

Schaut euch den Trailer zum Spiel unten an.