Star Trek: Prodigy wurde von Netflix übernommen

Lange Zeit schien es, als hätte Star Trek: Prodigy, eine animierte Kinder-TV-Serie, die im Science-Fiction-Universum spielt, überhaupt keine Zukunft. Paramount beschloss, die Show nach ihrem ersten Ausflug nicht zurückzubringen, obwohl das Team Pläne für weitere Abenteuer in der Welt hatte. Glücklicherweise werden wir tatsächlich sehen, was die Zukunft für die Besatzung der USS Protostar bereithält.

Denn Netflix hat jetzt angekündigt, dass es Star Trek: Prodigy aufgenommen hat und dass es die Serie später in diesem Jahr in sein Streaming-Angebot bringen wird. Darüber hinaus wird Netflix die zweite Staffel finanzieren, was bedeutet, dass wir im Jahr 2024 mit weiteren Episoden der Serie rechnen können.

Der ausführende Produzent Alex Kurtzman und die Co-Showrunner Dan und Kevin Hageman erklärten über die Rettung der Serie: "Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans (Star Trek: Prodigy: Prodigy), die sich nicht nur für eine Serie eingesetzt haben, sondern für eine Gemeinschaft, die immer durch den Glauben verbunden war, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft aufbauen. Wir wollten Sie inspirieren, aber Sie haben uns inspiriert. Das Team arbeitet immer noch hart an der zweiten Staffel und wir können es kaum erwarten, sie mit den großartigen Fans auf der ganzen Welt zu teilen."

Bist du froh zu hören, dass Star Trek: Prodigy weitergeht?