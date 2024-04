Star Trek: Lower Decks endet mit der fünften Staffel

Star Trek-Fans haben Grund zum Jubeln und Weinen zugleich, wenn sie die TV-Serie Star Trek: Strange New Worlds und die animierte Komödie Lower Decks verfolgen. Variety kündigt an, dass Strange New World um eine vierte Staffel verlängert wird, während Lower Decks stattdessen mit einer fünften Staffel enden wird. Hier ist, was Produzent Alex Kurtzman und Showrunner Mike McMahon über die letztgenannte Serie zu sagen hatten, in der Hoffnung, dass die Zeichentrick-Crew in Zukunft neue Abenteuer erlebt:

"Wir hoffen weiterhin, dass Mariner, Boimler, Tendi, Rutherford und die gesamte Cerritos-Crew auch nach Staffel 5 mit neuen Abenteuern weiterleben werden. Während fünf Staffeln einer Serie heutzutage wie ein Wunder erscheinen, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass jede Sekunde, die wir damit verbracht haben, diese Serie zu machen, ein wahr gewordener Traum war."

Staffel 3 von Strange New Worlds wird 2025 Premiere feiern, während die fünfte Staffel von Lower Deck diesen Herbst ausgestrahlt wird. Verfolgst du diese Star Trek-Serien? Werden Sie Lower Decks vermissen?