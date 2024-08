Star Trek-Darstellerin Patti Yasutake ist verstorben

HQ

Die Schauspielerin Patti Yasutake, die die Krankenschwester Alyssa Ogawa in Star Trek: The Next Generation spielte, verstarb am Montag nach einem Kampf gegen Krebs. She returned to her character as Alyssa later in the films Star Trek Generations and Star Trek: First Contact und hatte zuletzt eine Nebenrolle in Beef, wo sie Amy Lau spielte.

Patti Yasutake wurde 70 Jahre alt. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei ihrer Familie.

Danke, The Hollywood Reporter.