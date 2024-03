Star Trek 4 wird das letzte Kapitel dieses neu gestarteten Universums sein

HQ

Wir haben fast jedes Jahr über die Nachricht berichtet, dass Paramount und JJ Abrams' Bad Robot immer noch beabsichtigen, einen vierten Star Trek Film mit Chris Pine am Steuer der USS Enterprise als Captain Kirk zu drehen. Aber seit Star Trek: Beyond im Jahr 2016 erschien, ging es bei diesem vierten Film in den besten Zeiten nur langsam voran. Glücklicherweise sieht es so aus, als würde es bald aufwärts gehen.

Variety berichtet, dass der Schöpfer von The Flight Attendant, Steve Yockey, als neuer Drehbuchautor für den Film engagiert wird. Wir haben noch keine Details zur Handlung erfahren, aber es wird erwähnt, dass dieser Film das letzte Kapitel dieses neu gestarteten Universums mit Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho und Simon Pegg sein wird.

Es gibt kein Datum, wann Star Trek 4 tatsächlich erscheinen wird oder wann die Dreharbeiten beginnen sollen, was bedeutet, dass es eine sehr reale Chance gibt, dass diese neueste Entwicklung nur die nächste Phase auf dem Weg ins Nirgendwo ist. Hoffentlich wird das nicht der Fall sein.