Star Trek 4 scheint endlich tot zu sein, es gibt Pläne, einen "frischen" Film zu drehen

Hin und wieder sprudelt ein Gerücht an die Oberfläche, das darauf hindeutet, dass wir endlich einen vierten Live-Action-Film Star Trek mit Chris Pine als Captain Kirk, Zachary Quinto als Spock, Zoe Saldana als Uhuru und so weiter bekommen könnten. Es gab definitiv Raum für mehr Geschichtenerzählen, denn am Ende von Star Trek: Beyond von 2016 bekamen wir zu sehen, wie die U.S.S. Enterprise neu aufgebaut wurde, aber es ist jetzt fast ein Jahrzehnt alt und es hat sich an dieser Front wenig bewegt.

Anscheinend gibt es dafür einen sehr guten Grund, denn in einem Bericht von Variety heißt es, dass Paramount versucht, sich von seiner etablierten Besetzung zu entfernen und stattdessen mutig mit einem "frischen" Film mit frischem Blut weiterzumachen.

In der Information heißt es: "Die Hoffnung ist, einen frischen "Star Trek"-Film zu haben, obwohl das Studio von der Idee abgerückt ist, Chris Pine, Zachary Quinto und den Rest des Ensembles aus dem J.J. Abrams-Reboot zurückzubringen."

Paramount hat in den letzten zehn Jahren unterschiedliche Erfolge mit dem Star Trek -Universum erlebt, da einige seiner Paramount+ -Projekte große Erfolge waren, während andere massiv abgelehnt wurden. Um das zu beweisen, machen Sie einen kurzen Abstecher auf die Rotten Tomatoes-Seite von Star Trek: Section 31... Mit dieser Änderung im Hinterkopf ist unklar, wann wir das nächste Mal Star Trek auf dem großen Bildschirm sehen werden.