Star Schlimmer: EAs Problem mit der QA, ein Wiederholungstäter ist

HQ

"EA" steht für "Electronic Arts", "QA" steht für "Quality Assurance", aber nach der Leistung der letzten beiden Spiele von Respawn zu urteilen, sind die beiden Abkürzungen schon seit einiger Zeit uneins, und das kann man nur dem Publisher anlasten, vor allem, wenn es sich um einen Wiederholungstäter handelt.

Ich habe bis zu den letzten Weihnachtsfeiertagen gewartet, um Star Wars Jedi: Survivor zu spielen. Ich liebe das Star Wars-Universum im Allgemeinen und bei dieser Gelegenheit wollte ich nicht den "Fehler" machen, bei der Veröffentlichung zu spielen. Es sollte kein Fehler sein, aber einige Unternehmen, besonders wenn ihre Genres in einer offenen Welt oder mit komplexen Physiksimulationen spielen, gewöhnen uns daran, dass Spiele ungeschliffen oder kaputt auf den Markt kommen, und so ist es eine gute Idee, eine Weile zu warten, was wiederum ihre Aussichten untergräbt.

Aber schauen wir uns zuerst das Prequel zu dieser Geschichte an. Im November 2019 veröffentlichte EA mit Star Wars Jedi: Fallen Order das erste große Lizenzwerk von Respawn Entertainment aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Es war eine ehrgeizige Wette, die offene Welten, Third-Person-Machtkämpfe und zwei gute Teile der Metroidvania- und Soulslike-Subgenres in einer kanonischen Geschichte zu Darth Vaders Zeiten kombinierte. Es war spektakulär und in gewisser Weise stimme ich den positiven Aspekten zu, auf die mein Kollege Jonas in seiner Rezension von Fallen Order hingewiesen hat, aber das Spiel kam völlig kaputt heraus. Und die Presse hätte mehr sagen sollen.

Werbung:

Ich habe auf einer Xbox One X gespielt und meine Erfahrung hätte nicht frustrierender sein können. Ich habe natürlich bis zum Ende durchgespielt (und ein gewisser Cameo-Auftritt vor dem Abspann macht es zu einem Muss für jeden Fan der Serie), aber mehrere Bugs haben den größten Teil meines Gameplays ruiniert. Steuerungen, die glitchen, Feinde, die stecken bleiben oder dich durch Wände angreifen, Elemente, die wackeln, Sprünge, die fehlschlagen, Kreaturen, die an der Szenerie hängen bleiben... Und natürlich Dutzende von Grafikfehlern und Glitches aller Art.

Hinzu kommt, dass die verschiedenen Kampfstile eher eine Illusion waren (man musste sich an bestimmte, scheinbar optionale Techniken halten), dass die Belohnung für das Erkunden ein Poncho war und nicht etwas, das den Charakter wirklich verbesserte, oder dass einige Feinde direkt vor deiner Nase unverhohlen schummelten, und das ist in einem Spiel wie diesem inakzeptabel. was in einem Souls-Spiel mit, ähem, gegnerischen Respawns inakzeptabel ist (wie z.B. die Richtung eines geraden Angriffs zu verdrehen, um dich zu treffen), konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass das, was eines der besten Star Wars-Spiele hätte sein können, wirklich ein Misserfolg war.

"Du hättest es ein paar Monate später spielen sollen", sagte ich zu mir selbst, und mehrere Freunde sagten mir, dass EA sich offensichtlich beeilt hatte, Respawn in die Weihnachtskampagne dieses Jahres zu bringen. "Aber es gibt auch Designfehler", sagte ich und sagte ihnen, dass die Probleme nicht nur technischer Natur waren, und dass, wenn Fallen Order vor der Veröffentlichung 3-4 Monate zusätzlichen Feinschliff brauchte, es vielleicht auch 3-4 Monate brauchte, um das festzunageln, was es sein wollte, und sich nicht selbst zu verwässern, um Trends zu erfüllen. etwas, das in der Vergangenheit auch ein Lieblingsärgernis von EA war.

Die Zeit verging, ich teilte meine Enttäuschung mit allen, die mir sagten, dass sich das Spiel stark verbessert hatte, und dann kam der April dieses Jahres, als die Fortsetzung Star Wars Jedi: Survivor veröffentlicht wurde. Ich bin nicht zweimal über denselben Stein gestolpert, aber EA schon. Ich habe nicht den nächsten Monat, sondern acht Monate gewartet, um den Titel auf der PS5 zu spielen, von der ich mir vorstellen kann, dass sie auch die führende Version sein wird. Und, hey, mein Spiel fing viel besser an, es sah viel ausgefeilter aus und das Spiel ist ein audiovisuelles Wunderwerk. Es ist auch bestrebt, ein paar Schlüsselpunkte gegenüber dem ersten zu verbessern: dass die Vielfalt sinnvoll ist und die Erkundung lohnend ist.

Werbung:

Nun, jetzt, wo ich mich dem Ende nähere, und nachdem ich einen der angeblich besten Kämpfe im Spiel erlebt habe (Hinweis: der Tie-Kämpfer), kann ich nur bedauern, dass er so viele der Probleme des Originals wiederholt. So sehr ich auch eine bessere Zeit habe und es meiner Meinung nach ein überlegenes Produkt ist, wie ist es möglich, dass es so schlecht verarbeitet ist? Dieser Titel wurde im Frühjahr verschoben, nicht mehr im Weihnachtsrausch, auf den er 2022 wieder zusteuerte, und doch ist er so viele Monate später immer noch voller Bugs.

Texturen und Beleuchtung, die nicht geladen werden, Steuerelemente, die nicht aktiviert werden (es ist schlimm, wenn BD-1 dich warnt, etwas zu scannen oder zu untersuchen und die Aufforderung nicht auf dem Bildschirm erscheint), Plattforming, das fehlschlägt, Feinde, die durch Polygone auf Grund laufen, billige Fallen, lächerliche Situationen, die schlecht poliert oder unausgewogen sind, desorientierte Abschnitte, Monster, die in der Luft schweben... Es ist nicht das Gleiche und es passiert nicht so oft, aber es erzeugt dieses Gefühl von: "Pass auf, denn es könnte stecken bleiben und dir den Abschnitt verderben".

Am Ende ist es wirklich schade. Survivor rendert einige der schönsten Landschaften im gesamten Jahr 2023, und es sind einige erstklassige Titel herausgekommen. Ihre Nachbildung von Jehda ist ein Genuss und eine der besten Ergänzungen, die du zu Rogue One: A Star Wars Story sehen wirst, ein wahrer Leckerbissen für Fans. Sein Hauptplanet, Koboh, ist wahrscheinlich der schönste und weitläufigste Planet, der jemals in einem Star Wars-Videospiel gespielt wurde. Seine Hommage an Coruscant erinnert an das, was Star Wars 1313 sein sollte. Seine Hyperraumsprünge, seine viel einfallsreicheren Rätsel (einige werden dich an Zelda erinnern), seine größere Betonung von Freiheit und Belohnung sind erstaunlich. Die Musik und das perfekte Audiodesign. Okay, die Geschichte würde keine Preise gewinnen, aber in dem, was sie den Moment nennen, ist Survivor viel besser gepitcht und das Talent seiner Künstler und Spieldesigner steht außer Frage. Aber es ist ziemlich kaputt.

Wenn es perfekt funktioniert hätte, oder zumindest so, wie es von einem Titel dieses Kalibers verlangt werden sollte, hätte Star Wars Jedi: Survivor durchaus in mehreren Kategorien der Game of the Year Awards 2023 antreten können, aber so wie es herauskam, hat es sich im weiteren Verlauf wahrscheinlich am Aprilscherz in die Kategorie des Spiels des Jahres gekämpft.

Ist Respawn, das Studio hinter dem fantastischen Titanfall und Apex Legends, nicht in der Lage, einen Job richtig zu Ende zu bringen, wenn es auch noch eine direkte Fortsetzung ist? Es könnte sein, aber ob es nun durch die Zuweisung von mehr Ressourcen oder durch eine bessere Kontrolle dessen, was veröffentlicht wird, geht, der ultimative Fehler liegt bei Electronic Arts. Und leider ist es nicht das erste Mal, dass es sich über eine seiner wertvollsten Lizenzen unsicher ist, und jetzt, da es sie nicht mehr exklusiv hat, könnte es sehen, wie Projekte wie Ubisofts Star Wars Outlaws oder Quantic Dreams Star Wars: Eclipse es von rechts überholen. Oder, ironischerweise und mit einem Hauch von Rache, Skydance Interactive mit Amy Hennigs Spiel, nachdem EA selbst vor Jahren ein anderes abgesagt hatte.

Bis zum Dreikönigstag kann Star Wars Jedi: Survivor für PS5 für 35 £ im PS Store erworben werden. Halber Preis, komm schon. Im Xbox Store behält es seinen ursprünglichen Preis von 70 £, und Sie können den "Credits wird reichen"-Trick nicht ausführen, indem Sie mit der Hand vor dem Monitor winken. Wenn Sie ein Star Wars-Fan sind und verstehen, womit Sie es zu tun haben, nutzen Sie das Angebot. Für den vollen Preis ist es schade, dass ich es Ihnen nicht empfehlen kann, weil es in all der Zeit nicht so repariert wurde, wie es es verdient hat.

Was kommt als nächstes? Am Horizont für Respawn stehen der gerüchteweise dritte Teil der Cal Kestis-Trilogie (eine Star Wars Jedi 3-Fortsetzung von Survivor, jetzt ohne Stig Asmussen), Peter Hirschmanns bestätigter Star Wars-Ego-Shooter und, mit einer Prise Salz, vielleicht das Gerücht Titanfall 3. Wird EA all die Ressourcen, das Management, die Aufmerksamkeit und die Sorgfalt investieren, die ein Blockbuster verdient, damit er gut wird?

Die Presse war nicht hart genug mit den beiden Jedi-Spielen und diesem ernsten Problem, das sie teilen, und auch heute noch findet man "im Allgemeinen sehr positive Kritiken". Aber es gab einige rebellische Stimmen, auch aus der Community, und wenn EA es nicht zur Kenntnis nimmt, wird EA nicht nur weiterhin die Macht einer Lizenz verschwenden, die es nicht mehr als seine eigene besitzt: Es wird erneut das lukrative Solo-Adventure-Geschäft riskieren, das sie vor zehn Jahren unterschätzt haben.

Hast du Star Wars Jedi: Survivor gespielt und was denkst du?