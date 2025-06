Ich war sofort begeistert von Star Overdrive, als es in meinem Posteingang landete. Diese Aufregung setzte sich fort, als ich dieses vielversprechende Sci-Fi-Abenteuer lud, als ich von einigen brillant stilisierten Bildern begrüßt wurde, bevor ich in einem riesigen offenen Raum landete, der bereit war, mit meinem treuen Hoverboard zu erkunden. Nun, das Hoverboard, das unser Charakter-BIOS NOUS geschenkt hat, dem Mädchen, das er in dieser Quest sucht.

Stark inspiriert von Breath of the Wild und anderen Open-World-Sandbox-Erlebnissen, nimmt Star Overdrive die Formel einer offenen Welt, die du frei erkundest kannst, und fügt ihr ein Hoverboard hinzu. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber es fügt im Wesentlichen ein Fortbewegungselement hinzu, das in Stil und Glanz dem Schwingen von Marvel's Spider-Man ähnelt, und bringt es auf deine Reise. Du wirst nicht stundenlang von Punkt A nach Punkt B laufen müssen, sondern kannst von Sanddüne zu Sanddüne springen und dir deinen Weg über die roten und braunen Ebenen bahnen, die den größten Teil der Welt ausmachen.

Wie in Breath of the Wild gibt es auch in Star Overdrive eine Oberwelt und kleinere unterirdische Segmente, in denen du Kräfte wie einen kurzen Fernkampfangriff, die Fähigkeit, Objekte mit Telekinese zu greifen, und Sprungkissen, die du auf dem Boden platzieren kannst, erhältst. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dir, dich in den unterirdischen Rätselbereichen zurechtzufinden, die im Wesentlichen als Schreine fungieren und Upgrades für deinen Charakter und dein Spielbrett verbergen. Sie sind gut gemachte Ergänzungen des Hauptabenteuers, die dich dazu zwingen, genau die richtige Zeit zu pausieren, bevor du die Lösung findest. Nicht zu einfach, aber nicht so frustrierend, dass Sie aufgeben und einfach online nach einem Leitfaden suchen möchten.

Während ich die Rätsel des Untergrunds - neben den Türmen und Bohrern, die auf der Karte verstreut sind - als lustig und lohnend empfand, kann ich das nicht wirklich von der Karte als Ganzes sagen. Die Karte von Star Overdrive ist ziemlich groß und es mangelt an Abwechslung in ihrem Design. Die Mischung aus Wüste und rotem Laub ist ein anständiger Anblick, aber während du stundenlang auf deinem Hoverboard durch sie segelst, begrüßest du den Tapetenwechsel in den unterirdischen Segmenten. Die gleiche Grafik trägt dazu bei, dass sich die Karte trotz ihrer Größe klein anfühlt, und das Gefühl der Größe wird durch das Fehlen zusätzlicher Elemente in der Oberwelt nur noch verringert. Das Hoverboard verleiht dir ein Gefühl von Geschwindigkeit, ja, vor allem, wenn du es aufrüstest, aber spielt die Geschwindigkeit wirklich eine Rolle, wenn ich still bin und über einen längeren Zeitraum von Düne zu Düne hüpfe, um mein nächstes Ziel zu erreichen? Das Reisen in Breath of the Wild und vor allem Tears of the Kingdom hat sich nie wie eine lästige Pflicht angefühlt, während ich das in Star Overdrive nicht sagen kann.

Und das ist wirklich schade, denn das Hoverboard ist gut gestaltet. Es fängt ziemlich schwach an, aber es macht immer noch viel Spaß, auf der Karte zu boosten und Tricks in der Luft zu machen. Wenn du dann mehr Materialien findest, kann es spannender sein, sie aufzurüsten als deinen eigenen Charakter. Die Upgrades für dein Hoverboard beruhen größtenteils darauf, dass du Materialien von Feinden und der Flora in der Oberwelt sammelst und sie dann mit einem Teil kombinierst, den du unter der Erde findest, um einen bestimmten Aspekt deines Bretts zu verbessern, von seiner Geschwindigkeit bis hin zu seiner Balance. Anfangs fand ich das Hoverboard nicht allzu schwierig zu steuern, aber als ich einige Teile hinzugefügt hatte, war es ein Traum zu fahren.

Das Hoverboard ist wirklich der Gipfel von Star Overdrive, was in gewisser Weise gut ist, weil es hier eine Art Verkaufsargument ist, aber es lässt auch den Rest des Spiels wie zusätzliches, unnötiges Fett wirken. Die Kämpfe zum Beispiel fühlen sich an wie etwas, das nicht wirklich dazugehört, außerhalb der Bosskämpfe gegen massive Monster, die - ihr habt es erraten - das Hoverboard nutzen. Mit einer Tastatur (Tastatur und Gitarre) kannst du Feinde mit einfachen Kombos herumschlagen, während das holografische Instrument einen passenden Sci-Fi-"Thwum"-Sound von sich gibt. Die Art von Lärm, die du und deine Freunde machen würden, wenn ihr in eurem Garten vorgibt, Jedi und Sith zu sein. Unglücklicherweise für Star Overdrive denke ich, dass diese imaginären Spiele bessere Kämpfe hatten. Die Angriffe fühlen sich trotz der Soundeffekte schwerelos an, die Feinde reagieren kaum und man hat nie wirklich das Gefühl, dass man oder der Weltraumigel, gegen den man kämpft, sich die Mühe machen könnten, sich einzumischen. Es ist in gewisser Weise ein Bühnenkampf, und er hat mich dazu gebracht, den Kampf so weit wie möglich zu vermeiden.

Es half auch nicht, dass mich das Spiel in fast jeder Kampfbegegnung, mit der ich konfrontiert war, daran erinnerte, dass ich einen schweren Angriff und Luftangriffe ausführen konnte. Ich konnte keine Option finden, um dieses Tutorial zu deaktivieren, und es hat eine bereits rhythmuslose Kampfbegegnung unterbrochen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese anmaßenden Tutorials nicht beabsichtigt sind, da ich zu der Zeit, als sie noch auftauchten, meinen gerechten Anteil an schweren Luftangriffen hinter mir hatte, aber das macht sie nicht weniger frustrierend.

Star Overdrive fühlt sich größtenteils wie eine gute Demo eines großartigen Spiels an. Es gibt einige wirklich starke Kernelemente wie das Hoverboard-Reisen, die mysteriöse Geschichte und den visuellen Stil, aber diese werden gleichermaßen von den negativen Aspekten konterkariert. Die Sandbox-Struktur von Star Overdrive scheint dagegen zu arbeiten und dient nur dazu, die positiven Aspekte zu verbergen und die leblose Karte und den Kampf wie ein Stück Grün in ihrer roten und hellbraunen Welt hervorstechen zu lassen.