Star Fox auf der Switch 2: FAQ und unverzichtbarer Leitfaden, um ein Ace-Pilot zu werden

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Wie ihr schon aus meinen ersten Eindrücken oder meiner Rezension des Star Fox -Remakes für die Switch 2 wissen kann, bin ich im Lylat-System so etwas wie ein alter Sky Dog, mit mehreren Auszeichnungen auf meinem Revers. Star Fox 64 war schon ein Spiel, das von einem verlangte, es immer wieder zu spielen, aber ich habe es in meiner Jugend, vor fast dreißig Jahren, noch mehr gespielt. Und ich habe auch den Splitscreen-Multiplayer gespielt. Dann wurde ich wieder vom 3DS gefesselt und entdeckte die Geheimnisse der Medaillen und Highscores.

Und wie das Sprichwort sagt: 'Ein Leopard kann seine Flecken nicht ändern' und ein Fuchs juckt es zu fliegen, also sind wir wieder hier, spielen jede Menge Spiele auf dem neuen Star Fox für die Switch 2, beginnen immer wieder von vorne und genießen die modernisierte Grafik, Musik und Sprachausgabe wie nie zuvor.

Das Originalspiel ist in seiner Gesamtheit vorhanden, aber du solltest wissen, dass es zwei sehr spannende neue Features für diejenigen von uns, die die Originale damals gespielt haben, bietet. Zuerst der Herausforderungsmodus, mit vielen zusätzlichen Missionen (bis zu 6 Ziele pro Planet). Dann gibt es einen brandneuen Kampfmodus (Mehrspielermodus) mit eigenen neuen Strategien und Tipps.

Aber davor gibt es die guten alten Leckerlien: die verschiedenen Routen, die Medaillen auf jedem Planeten, den Expertenmodus, die Geheimnisse für die höchsten Punktzahlen und weitere Tipps und Tricks. Wir haben Fragen und Antworten zu all dem und mehr in diesem unverzichtbaren Star Fox Switch 2-Leitfaden, und bitte hinterlassen Sie Ihre Fragen unten, falls wir Ihre Fragen noch nicht beantwortet haben. Lasst uns loslegen!

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Essential Star Fox Switch 2 Leitfaden: Häufig gestellte Fragen und Antworten

Wie schaltet man Titania frei?

Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen, dass Sie zu diesem Leitfaden gekommen sind, weil Sie genau danach online gesucht haben. Ob es daran liegt, dass du selbst ein alter Hase bist, es aber vergessen hast, oder weil du das Spiel gerade erst gekauft hast und es noch nicht herausgefunden hast. Keine Sorge, das ist völlig normal. Und die Wahrheit ist, dass Titania der Planet mit der ungewöhnlichsten Freischaltmethode ist. So sehr, dass man nicht einmal auf natürliche Weise daran denken würde, es zu probieren.

Richtig, aber wie komme ich nach Titania? Dein einziger Weg nach Titania führt über Sektor X, also hör auf, von Solar oder Macbeth eine Abkürzung zu nehmen. Am Ende von Sektor X, wenn du den Teleport nicht durch das Wurmloch nach Sektor Z genommen hast, um den Raum-Zeit-Riss zu durchqueren, triffst du auf den Boss des Levels – eine weitere Waffe von Andross. Es heißt Spyborg und ist, genau wie ROB 64, eine echte Hommage an das beliebte R.O.B., das NES-Spielzeug, das in letzter Zeit viele Tribute und Cameos bekommt.

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Richtig, beginnt den Kampf mit den Anweisungen von Slippy und Peppy, aber als Slippy rücksichtslos hereinfliegt, um den Roboter aus nächster Nähe zu untersuchen, lässt er ihn statt weiter den Boss weiter zu beschädigen, sondern lässt ihn Slippy frei angreifen. So verliert dein amphibischer Kamerad die Orientierung und gerät mit beschädigtem Arwing in einen Strudel, bis... er stürzt auf die Oberfläche der Titania ab.

Ignoriere General Peppers Rat: Wir sprechen hier von deinem lieben Freund. Du weißt, welchen Planeten du wählen wirst. Du musst Slippy retten, egal wie gefährlich es ist, und um ihn zu ehren, ist das Beste, die Sandstürme des Wüstenplaneten mit seiner besten Erfindung zu überqueren: dem Landmaster-Panzer. Beeil dich und rette deinen Ingenieurfreund aus den Fängen des Bosses, des Raubtiers Goras.

Wie schaltet man den Expertenmodus frei?

Standardmäßig bietet Star Fox den traditionellen Schwierigkeitsgrad Normal sowie eine anfängerfreundlichere Option: Easy Mode. Aber der Expertenmodus war auch eine traditionelle Funktion und wird auf genau die gleiche Weise freigeschaltet wie früher: sobald man auf jedem der 16 Planeten im Normalmodus eine Medaille verdient hat. Um herauszufinden, was du tun musst, schau dir an, wie viele Punkte für eine Medaille auf jedem Planeten weiter unten benötigt werden.

Medaillen-Tipp: Ein erneuter Versuch kostet kein Leben

Wenn du einer Medaille oder einer Höchstpunktzahl hinterherjagst, kannst du das Level so oft spielen, wie du möchtest – es kostet dir keine Leben, und du startest mit den Lasern und Bomben, die du am Anfang hattest. Das gilt, egal ob du das Level über das Pausenmenü neu startest oder nachdem du den Planeten über das Planetarium abgeschlossen hast, weil du dich entschieden hast, eine andere Route zu wählen oder eine höhere Punktzahl anzustreben.

Und hier ein Top-Tipp: Das kannst du auch von einem Kontrollpunkt aus machen. Das macht es viel einfacher, hohe Punktzahlen zu erzielen: Setze dir eine Zielanzahl der Kills bis zum Checkpoint und wenn du nach mehreren Versuchen mit dem Ergebnis zufrieden bist, machst du dasselbe bis zum Ende des Levels. Peppy wird dir das hier nicht sagen...

Wie viele Punkte braucht man für eine Medaille auf jedem Planeten?

Denk daran, dass du für eine Medaille nicht nur das Zielpunkt erreichen musst, sondern auch alle deine Teamkameraden am Leben halten musst. Okay, abgesehen von Slippys eigenartigem Fall mit dem Spyborg in Sektor X.

Um herauszufinden, wie viele Verluste dir pro Level eine Medaille einbringen, musst du das Spiel nur pausieren. Es mag etwas albern wirken, aber du wirst es ständig benutzen, besonders in deinen ersten Durchläufen.

Außerdem kannst du jederzeit während der Kampagne vom Planetarium aus X drücken, um 'Erfolge anzuzeigen' und deinen Rekord sowie die freigeschalteten Routen zu überprüfen (übrigens werden hier im Gegensatz zum N64 und 3DS die erzielten Punktzahlen im Kampagnen- oder Herausforderungsmodus geteilt) und ob du im Normal- und Expertenmodus eine Medaille verdient hast. Hier sind jedenfalls die Zahlen für jeden Planeten:



Corneria: 150 Treffer

Meteo: 200 Treffer

Sektor Y: 135 Treffer

Aquas: 150 Treffer

Katina: 130 Treffer

Fichina: 50 Treffer

Zoness: 250 Treffer

Solar: 100 Treffer

Sektor X: 150 Treffer

Sektor Z: 100 Treffer

Macbeth: 150 Treffer

Titania: 150 Treffer

Gebiet 6: 300 Treffer

Bolse: 150 Treffer

Venom: 200 Treffer

Venom 2: 200 Treffer



Was ist die beste planetare Route, um die maximale Anzahl an Punkten zu erzielen?

Das ist eine der Millionen-Dollar-Fragen. Wenn du General Pepper so einen schweren Schlag versetzen willst, dass er einen Fluch ausstößt, anstatt zu sagen: "Was?! Dies sind die beiden Routen, die historisch gesehen die effizientesten in Bezug auf die Anzahl der Treffer waren. Wohlgemerkt, wärme dich auf und dehne dich, denn du wirst mit steifen Fingern bei Venom ankommen, und denk daran, wie wir dir in Corneria sagten, dass es auf jedem Planeten Tricks und Geheimnisse gibt, um viel, viel mehr Gegner und Punkte hervorzubringen, als die Medaille vermutet.

Die klassische Route:



Corneria

Meteo

Katina

Sektor X

Macbeth

Gebiet 6

Venom 2



Der Wasserweg:



Corneria

Sektor Y

Aquas

Zoness

Macbeth

Gebiet 6

Venom 2



Die meisten von euch sollten mit der klassischen Route beginnen, um über 2.000 Punkte zu sammeln, aber sobald ihr die geheimen Punkte in Aquas findet und mehr Punkte als in Katina sammelt, macht das den möglichen Verlust in Sektor Y gegen Meteo mehr als wett, sodass ihr fast 3.000 Punkte erreicht. Wir werden diesen Abschnitt mit weiteren Details und Tipps erweitern.

Wie kann ich in Venom 2 eine Medaille bekommen?

Es scheint, als würde Venom 1 dir viel mehr Punkte bringen, während Andross' gesamte Armee darauf wartet, dich herzlich willkommen zu heißen, oder? Nun, nein. Wenn du es richtig machst, erzielt Venom 2 noch höhere Punkte, aber es ist von Natur aus schwerer zu erreichen.

Inzwischen weißt du, dass du, um eine Medaille zu erhalten, nicht nur die Zielpunktzahl für jedes Level erreichen musst, sondern auch deine drei Teamkameraden am Leben und in Bewegung halten musst (oder was auch immer jede Kreatur macht). Nun, das ist die erste Herausforderung dieses Levels, denn das Star Wolf-Team mit ihren brandneuen Schiffen macht es dir nicht leicht und wird jedem deiner Teamkameraden folgen, um sie abzuschießen. Also musst du aufhören, dich auf Wolf oder denjenigen zu konzentrieren, der dich angreift, und sofort jedem zu Hilfe kommen, der um Hilfe ruft.

Aber damit hört es nicht auf, denn jedes Star Wolf-Mitglied, das du abschießt, gibt dir saftige +50... Wenn du derjenige bist, der sie abschießt. Du weißt, wohin das führt, oder? Die größte Herausforderung ist genau das: Es liegt an dir, Fox, alle vier Gegner auszuschalten, denn wenn du für ein paar Sekunden den Fokus verlierst und sie in Reichweite sind, sind es deine Kameraden, die ihre jeweiligen Erzfeinde besiegen. Ohne das bekommst du nicht die erforderliche Medaille.

Wie schaltet man alle alternativen Routen frei?

Eines der faszinierendsten Dinge an Star Fox waren schon immer die Geheimnisse in Form alternativer Wege durch die Galaxie. Es gibt jede Menge, und früher haben wir sie fast unbemerkt entdeckt, während wir voranschritten, aber jetzt verzeichnet Star Fox für Switch 2 das Freischalten aller Routen als eigenständigen Erfolg, also folgendes, was du tun musst, wenn dir eine bestimmte fehlt.



Corneria: Rette Falco, geh durch die 7-Stein-Ringe und zerstöre den Angriffsträger.

Meteo: Fliege durch alle 7 Energieanomalien (Wurmloch-Abkürzung zu Katina).

Sektor Y: Schließe die Mission mit mindestens 100 Punkten ab.

Katina: Zerstöre die Untertasse, bevor die Zeit abläuft.

Fichina: Besiege Star Wolf, bevor die Zeit abläuft.

Zoness: Zerstöre alle 36 Radarbojen, ohne entdeckt zu werden.

Sektor X: 1. Besiege den Spyborg, bevor er Slippy abschießt (siehe "Wie man Titania freischaltet" früher in diesem Leitfaden). 2. Öffne und gehe durch die 4 Energietore (Wurmloch-Abkürzung zu Sektor Z).

Sektor Z: Zerstöre alle 6 Copperhead-Raketen, bevor sie den Großen Fuchs beschädigen.

Macbeth: Alle 8 Gleisweichen und den letzten Schienenschalter umlegen.



Wie kann ich meine Punktzahl auf einem beliebigen Planeten multiplizieren?

Es gibt zwei Schlüssel, um weit mehr Punkte zu sammeln als die Anzahl der Gegner, die dich auf den ersten Blick angreifen. Nämlich:



Zerstöre Gruppen von Feinden mit einem einzigen geladenen Schuss. Bomben zählen nicht. Diese Technik vergibt +1, +2, +3 usw., entsprechend der Anzahl der zusätzlichen Kills. Mit anderen Worten: Wenn du ein Paar siehst und sie mit normalen Schüssen besiegst, sind das zwei Punkte. Wenn du es mit einem Kombinationsschlag machst, sind das 2+1=3. Das Knifflige hier ist, genau im richtigen Moment zu feuern (zum Beispiel, wenn die Schmetterlinge sich ansammeln)... Oder genug Zeit zu haben, während die Kamera dich durch die On-Rails-Abschnitte schiebt.

Mehr Gegner erscheinen lassen, die zuvor versteckt waren. Manchmal muss man die feindlichen Schiffe als Insekten betrachten. Fliegen, Mücken oder Wespen – wenn man sie vertreibt oder ihr Nest stört, kommen sie ins Freie. Dazu sollten Sie auf verdächtige Strukturen achten und versuchen, sich hindurchzubewegen. Enge Lücken, vertikale Spalten, Bögen... So zu fliegen führt dazu, dass mehr Gegner erscheinen, meist in Gruppen, die du mit einem geladenen Schuss ausschalten kannst.



Tipp : Wenn du das falsche Ziel erfasst hast und wechseln willst, um die ganze Gruppe zu treffen, halte L+R gedrückt, um das Ziel abzubrechen.

Wie kann ich auf Corneria mehr als 220 Punkte erzielen?

Moment, 220 Kills? Ist das überhaupt möglich? Auf Normal-Schwierigkeit? Wovon redest du? Nun, ja: Gib niemals auf, vertraue deinem Instinkt und so weiter. Obwohl meine Bilanz auf dem 3DS 212 Punkte betrug, habe ich diese jetzt geschlagen, und in Corneria kann man 220 – und sogar noch ein paar mehr – erzielen, wenn man genug übt. Und ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du diese Leistung erreichen kannst. Hier ist ein Paradebeispiel:

Stellen Sie nun sicher, dass Sie die oben genannten beiden Schlüssel richtig gelernt haben, um Ihre Punktzahl auf jedem Planeten zu maximieren. Da die Theorie fest verankert ist, wenden wir uns der praktischen Seite zu. Um jeden Planeten auf der Jagd nach maximaler Punktzahl zu bekämpfen, teilt euch und herrscht. Abgesehen von den beiden Hälften, die durch den Checkpoint getrennt sind, können wir in Corneria mehrere klar voneinander getrennte Abschnitte erkennen. In jedem muss man eine Mindestpunktzahl erreichen; Wenn nicht, musst du einfach ohne Zögern von vorne anfangen.

So sehe ich Corneria gerne:

17, wenn du hier bist.

Der Begrüßungsabschnitt : Du musst bis zum Abschluss des offenen Meeresabschnitts 17 Punkte haben, bevor du die Felswände betreten kannst. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, das erste getrennte Paar auszuschalten (geh in die obere linke Ecke des Bildschirms, um den geladenen Schuss abzufeuern) und dann ein zentrales Schiff in der Gruppe von fünf zu treffen. Bis du hier 17 Punkte erzielt hast, fang von vorne an.

100+ am Checkpoint.

Die Stadt in Flammen : Du musst vor dem Checkpoint etwa 100 Punkte erreichen. Das ist der kniffligste Teil des Levels, weil du viele zusätzliche Gegner spawnen kannst. Vom vorherigen Punkt an: Richte die vier Schmetterlinge, die dich in der Stadt begrüßen, sorgfältig auf. Als Nächstes musst du durch die beiden vertikalen, feurigen Spalten (zuerst links, dann rechts) und jede Gruppe mit geladenen Schüssen ausschalten. Benutz die Bremsen! so weit wie möglich, um sicherzustellen, dass keine Gruppen unberührt bleiben; lass keine Garuda-Roboter mit normalen Schüssen stehen und versuche, ihre Flugmuster so auszurichten, dass sie unterwegs Paare von Gruppen ausschalten.

160+, wenn Falco dich herausfordert.

Der Corneria-Ausgang : 165 Punkte vor Falcos Herausforderung. Im letzten Abschnitt von Corneria musst du deinen Einsatz von Bremse und Boost auf den Millimeter timen. Sobald du den Checkpoint-Kreis passiert hast, feuere deinen aufgeladenen Schuss auf das Trio auf der linken Seite ab, ohne Falco zu treffen, und erledige dann sofort den Rest. Wenn du es richtig machst, kannst du bremsen, um die Gruppen auszuschalten, und sobald deine Abklingzeit bereit ist, beschleunigen, um Falco im letzten Moment zu retten. Die gute Nachricht ist, dass es dich nichts kostet, es am Checkpoint erneut zu versuchen.

185+ durch den Wasserfall.

Der Wasserfall : 185 Punkte beim Durchqueren des Wasservorhangs. Richtig, wenn du unsere Anweisungen befolgt hast und ziemlich reibungslos fliegst, Fox, solltest du alle vier Sky Bots während der Steinbögen-Herausforderung problemlos besiegen können. Verlangsame etwas vor dem ersten Treffer und mische Bursts mit geladenen Schüssen. Aber! Bevor du abtauchst, gibt es einen Trick. Ziele links auf den Bildschirm, während du zum Wasserfall gedrängt wirst, und feuere bis zu drei aufgeladene Schüsse ab, um auf dem üblichen Weg durch das Level zum Granga-Boss Kills zu sammeln.

205+ kommt beim Chef an.

Bombardement : 205 vor dem Angriffsträger. Wenn du bisher alles richtig gemacht hast, kannst du den alternativen Boss des Planeten mit über 200 Punkten erreichen. Wir haben derzeit 209 Punkte zu unserem Rekord von 220 (1+10) erzielt. Sobald du durch den Wasservorhang gehst, ziele auf die fliegenden Gegner, die abtauchen, und feuere eine Homing-Bombe ab – das ist effektiver als ein geladener Schuss, da sie so weit verstreut sind. Dann hast du Zeit, eine zweite Bombe abzuwerfen, um den Bildschirm zu säubern, aber spar dir einen geladenen Schuss für die letzte Gruppe des Levels: Wenn du wartest, bis sie sich formieren, kannst du leicht +4 oder +5 erzielen.

Und du, wie viele Punkte kannst du auf Corneria machen?

Tipps für den Mehrspieler-Battle-Modus

In den frühen Tagen des Online-Spiels ist der erste und wichtigste Tipp, den wir Ihnen geben können, mit Freunden zu spielen. Erstens, weil es viel mehr Spaß macht, besonders wenn man GameShare und die Furry-Avatare nutzt. Aber vor allem weil ein gut koordiniertes Team einen riesigen Unterschied auf dem Online-Schlachtfeld macht. Andernfalls landen alle Spieler einfach in einem chaotischen "Free-for-All", und was du hier willst, ist zum Beispiel, dass ein Spieler am Rand bleibt und Gegner ausschaltet, während ein anderer tief auf das Ziel zufliegt und ein dritter Deckung bietet. Solche Taktiken machen dich unaufhaltsam.

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Wie kann ich den HoloViewer abschließen und mein Piloten-Kampfbanner anpassen?

Der Holoviewer ist ein reizvolles, enzyklopädisches neues Feature, das eine Reiche an Star Fox Lore zu dem, was du bereits kennst, ergänzt, einschließlich Hintergrundinformationen zu Charakteren und Feinden, Orten, historischen Ereignissen (hier kannst du den Prolog und den Fall von James McCloud erneut ansehen) und vielem mehr.

Das Abschließen ist jedoch ziemlich knifflig, denn während die ersten Profile leicht durch das Durchspielen der Kampagne, das Freischalten von Routen und das Sammeln von Medaillen freigeschaltet werden können, werden die schwierigeren durch das Abschließen normaler und Experten-Herausforderungen verfügbar.

Dasselbe gilt für die coolsten Hintergründe und Embleme für dein Online-Battle Mode Banner und sogar für die Charaktere, die du in den Character Avatar-Einstellungen verwenden kannst. Mit anderen Worten: Um Star Fox 100 % auf Switch 2 abzuschließen, musst du alle Medaillen und Routen auf Normal und Expert verdienen sowie alle Herausforderungen auf beiden Schwierigkeitsgraden abschließen. Außerdem werden bestimmte Embleme durch das Abschließen von Online-Matches oder Erfolgen im Battle Mode verdient.

Hinweis: Einige Hintergründe und Embleme der Battle Banners sind ebenfalls exklusiv für das Scannen von Star Fox amiibo-Figuren (Fox McCloud, Falco Lombardi und Wolf O'Donnell).

[Im Bau...] Zuletzt aktualisiert: 25. Juni 2026.