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Lassen Sie uns das zuerst klarstellen: Ich bin ein großer Fan von Star Fox 64/Lylat Wars. Es war eines meiner Lieblingsspiele des Nintendo 64, eines derer, in die ich mehr Stunden investiert habe (sowohl SP als auch MP), und dann habe ich vor 15 Jahren mit dem 3DS-Remaster doppelt gespielt. Nehmen Sie das also als Vorbehalt: Das sind die voreingenommenen Blickwinkel, durch die ich sprechen werde, bei denen Nostalgie ebenso hoch ist wie die Forderungen.

Was für ein seltsames kleines Spiel das ist, oder? Mainstream, zugänglich, ja, aber gleichzeitig eine bizarre Kombination aus herausfordernden japanischen Arcade-Shoot-'em-ups und einer leichteren Hommage an Star Wars im Stil von Nintendo. Die klassischen Weltraum-Schießereien, aber mit einer zusätzlichen Tiefe, während du in 3D fliegst. Der scheinbar einfache, sich wiederholende Vorschlag, dann die verborgene Komplexität und die harte Meisterschaft. Mit anderen Worten: Man liebt es wahrscheinlich oder hasst es, da es auf seiner ganz eigenen Formel basiert, und die Mission dieses Remakes ist es nicht, einen vom Gegenteil zu überzeugen.

Wenn Sie es also schon geliebt haben oder in den letzten drei Jahrzehnten auch nur entfernt interessiert waren, lohnt es sich dann, selbst wenn Sie das Original im NSO-Katalog verfügbar haben? Nun, ich sage ja. Im Grunde, weil dies wahrscheinlich Nintendos bestes Remake überhaupt ist.

Wir besprechen das Star Fox Switch 2 Remake bei Gamereactor.

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Wir haben eine Reihe von Remakes und Remastern der Firma gesehen, besonders in den letzten zehn Jahren, als die neuere Hardware es den Entwicklern ermöglichte, einen größeren Unterschied zu machen. Aber wenn wir die Remaster-Restaurierungen beiseitelassen, glaube ich, dass das neue Star Fox bequem auf demselben VIP-Tisch steht wie The Legend of Zelda: Link's Awakening, Metroid: Zero Mission, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und Pokémon Heart Gold/Soul Silver.

Im Vergleich dazu fühlte sich die Arbeit von Velan Studios für mich jedoch eher wie einige der gefeierten Resident Evil-Remakes von Capcom an. Nämlich bekomme ich mehr von dem, was mir aus der Originalformel gefallen hat, aber mit der aktuellen visuellen Qualität und den Gameplay-Standards, einer deutlich erweiterten Erzählung und in diesem Fall einer lächerlichen Anzahl an freischaltbaren Gegenständen als (herausforderndes) Sahnehäubchen für die Fans.

Man muss jedoch wissen, dass sich das neue Star Fox auf der Switch 2 genauso anfühlt. Oder zumindest so, wie man es in Erinnerung hat, denn die verbesserte Manövrierfähigkeit durch die verfeinerten Steuerungen zusammen mit der flüssigeren Bildrate erhöht oft das Geschwindigkeitsgefühl. Aber dein Muskelgedächtnis wird dir recht dienen, denn die Dinge sind genau da, wo sie sein sollten, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem du sie erwartest – was für Hardcore-Fans des Originals ein Muss war. Allerdings habe ich auf dem 3DS beim Jagen nach Medaillen und Hi-Scores etwas besser abgeschnitten (ich konnte meinen 212-Hits-Rekord in Corneria auf meiner Switch 2 trotzdem nicht brechen). Lag es an meinen rostigen Reflexen? Die zusätzlichen grafischen Extras, die die Sichtbarkeit und Klarheit verringern? Ich kann den Grund nicht genau sagen, aber ich genieße das Werfen der Handschuhe trotzdem.

Sektoren X und Z, wie du es dir wahrscheinlich vorgestellt hast.

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Und genau hier muss ich den neu hinzugefügten Herausforderungsmodus als besten Grund begrüßen, das neue Spiel zu spielen, noch bevor es die ausgefallenere Grafik, die detailliertere Hintergrundgeschichte oder den neuen Mehrspielermodus gibt. Denn wie früher kann man versuchen, auf jedem Planeten eine Medaille zu verdienen, indem man eine bestimmte Anzahl von Treffern erzielt und dabei seine Flügelmänner am Leben hält, und dann gibt es den Expertenmodus, der auf N64 und 3DS bereits Albträume ausgelöst hat. Aber der Herausforderungsmodus ist genau das, wonach ein Spiel, das stark auf Wiederholung basiert, wie ein Arcade-Automat, gefragt hat.

Das ist genau die Art von Gameplay-Schleife, die erfahrene Spieler brauchen, mit bis zu sechs Zielen pro Planet, und einige davon erfordern viele, viele Versuche. Außerdem fühlen sich diese Erfolge frisch und interessant an, da sie deine Neugier wecken und dich dazu zwingen, besser und aufmerksamer zu spielen. Schließlich bestand ein großer Teil des Star Fox -Charmes immer darin, nicht nur die Wege durch die verschiedenen Routen zu finden, sondern auch die vielen kleinen versteckten Geheimnisse, die mehr Gegner erscheinen lassen, dir mehr Gegenstände verschaffen oder einen neuen Kommentar deiner Kollegen auslösen.

Und keine Sorge, denn eine meiner Befürchtungen in meiner Vorschau wurde beseitigt: Koop-Herausforderungen haben einen eigenen Bereich (um unfaire Unterschiede zu vermeiden, da man Fliegen und Schießen aufteilt), während die ebenfalls neuen Mausmodus-Steuerungen so anspruchsvoll sind, erwarte ich nicht, dass die höchsten Punktzahlen davon abhängen.

Die Landmaster-Missionen bleiben ein großartiger Breaker. Und weißt du, wie man durch Weltraumrisse fliegt?

Zurück zu den Zeilen der Besetzung, und auch wenn ich weiß, dass einige Fans wollten, dass sie buchstäblich gleich bleiben, da sie seit Jahrzehnten Markenzeichen sind, befürworte ich auch die Umschreibung des gesamten Spiels. Die Schauspieler haben großartige Arbeit geleistet, aber noch mehr schätze ich, wie das neue Schreiben nahtlos mehr Kontext bietet. Und das passiert nicht nur im Zwischengespräch zwischen der Crew und General Pepper, sondern auch mit gelegentlichen zusätzlichen Kommentaren und Witzen vor, während und nach den Missionen, ganz zu schweigen vom enzyklopädischen Holoviewer. So aktualisiert man, was immer eine geradlinige, einzeilige Füller-Geschichte war, nicht nur um mehr Sinn zu ergeben (zum Beispiel mit ausgeklügelten Gründen für Wegverzweigungen), sondern um den Fans ein paar aufschlussreiche Details zu schenken, die ich nicht spoilern werde, sondern vor allem für alte und neue Zielgruppen.

Auch wenn manche Umgebungen wie Fichina oder die Mehrspieler-Version von Corneria etwas hässlicher aussehen (besonders wenn man abstürzt), ist auch diese hier ein Schönling, besonders für Nintendo-Nutzer. Das Gleichgewicht zwischen Cartoon und Realismus ist meiner Meinung nach gut gewahrt, auch wenn es sich auf Letzteres wagt, aber Farben, Beleuchtung und Designs stellen das Fantasy-Setting über alles. Die pelzigen Charaktere funktionieren ebenfalls gut und überraschend gut in den Gegensprechanlagen oder wenn man sie als eigenen Avatar auf GameShare verwendet. Technisch gesehen hatte ich anfangs einige Zweifel, aber es ist ein unglaublich solider Versuch von Velan Studios mit ihrer eigenen Viper Engine, und irgendetwas sagt mir, dass Nintendo sie für zukünftige Spiele in der Nähe behalten wird, hoffentlich ein neues Star Fox unter ihnen. Es nutzt HDR und Surround Sound besser als die meisten First-Party-Spiele und liefert einige der besten In-Engine-Zwischensequenzen, die wir je auf einem Nintendo-System gesehen haben, mit verbesserter Kameraführung und beeindruckenden Aufnahmen.

Das trägt auch dazu bei, bereits legendäre Momente unvergesslicher zu machen – eine weitere Bitte um Remakes. Mein erstes Mal auf der neuen Zoness oder Titania, das erste Mal, als ich diese bewegte Sequenz erneut erlebt habe, oder das erste Mal, als ich durch das Wurmloch gegraben bin, hat mir Gänsehaut beschert, und ich bin ein alter Hase wie Peppy. Koji Kondos Arbeit an Star Fox hat eine John-Williams-/Star-Wars-Magie, die schön und sogar noch epischer ist als seine Stücke für Mario und Zelda zu dieser Zeit. Und sie voll und vernünftig orchestriert zu genießen, hob das ganze Erlebnis auf.

Zoness (rechts) ist einer unserer liebsten neu gestalteten Planeten.

Schließlich der Mehrspielermodus. Zuallererst: Nein, es gibt keine Möglichkeit für 4-Spieler-Splitscreen. Und ich war auch sauer, "weil wir in den 90ern so gespielt haben." Heutzutage macht der Kompromiss, den ein modernes Spiel verlangt, diese nur noch Mario Kart und ein paar mehr vorbehalten, und das 3DS-Remaster hat bereits eine Formel eingeführt, die hier noch besser funktioniert: Eine Kopie des Spiels können vier Konsolen spielen. In diesem Fall können sogar drei alte Nintendo Switch (1)-Konsolen über GameShare zur Party beitragen, und das kann man entweder lokal oder online tun. Für mich ist das eine großartige Lösung, um das nachzubilden, was wir damals gemacht haben.

Was den Mehrspieler-Battle-Modus selbst betrifft, so ist er ebenfalls brandneu, da das Original zugegebenermaßen nur minimalistisch war. Ich habe ein paar Stunden sowohl gegen CPU-Bots als auch gegen einige andere europäische Journalisten gespielt, und da mir das Konzept gefällt, hoffe ich, dass es irgendwann an Schwung gewinnt, um mit mehr Inhalten erweitert zu werden. Es sind nur drei Karten/Planeten/Modi, aber die Systeme sind vorhanden (einschließlich Auszeichnungen, Ranglisten und mehr) und die Luftkämpfe waren spaßig und intensiv, wobei sich die drei Vorschläge strategisch unterschiedlich anfühlen, auch wenn man keinen vollwertigen Online-Shooter erwarten sollte. Bereite dich darauf vor, oft niedergeschlagen zu werden und wieder zu respawnen, es sei denn, du kommunizierst mit deinen Flügelmännern, und das ist ein sehr interessanter Ansatz, falls dieser Modus in Zukunft wächst: um zu sehen, ob gut organisierte Staffeln die Online-Galaxie erobern.

Auf der Switch 2 liefert mir Star Fox genau das, was ich von einem modernen Remake erwarte, und zeigt Nintendo somit die Anforderungen von The Legend Zelda: Ocarina of Time in ein paar Monaten. Moderne, spektakuläre Grafiken, ja, aber auch eine sorgfältige Anpassung des Originalspiels, eine interessante Erweiterung der Handlung, ein respektvolles Update der beliebten Charaktere, die ihre Persönlichkeit verbessern statt zu ruinieren, und eine großzügige Menge spielbarer Extras. Du hast deinem Vater Ehre gemacht, Velan Studios.