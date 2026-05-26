Star Citizen erreicht offiziell 1 Milliarde Dollar Crowdfunding

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Star Citizen hat offiziell 1 Milliarde Dollar an Crowdfunding überschritten. Das größte Crowdfunding-Projekt der Geschichte tauchte erstmals 2014 auf, und seitdem wächst Cloud Imperium Games, liefert mehr Inhalte und arbeitet sogar an einem Star-Spin-off mit Squadron 42.

Allerdings wurde selbst vierzehn Jahre nach Beginn der Entwicklung des Spiels im Jahr 2012 noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Star Citizen festgelegt. Das Alpha-Erlebnis ist stetig gewachsen, und es gibt bereits eine Fülle von Inhalten im Spiel. Wir warten jedoch immer noch auf den so wichtigen Tag, an dem Cloud Imperium beschließt, den Sprung zu wagen und sein Meisterwerk vollständig zu veröffentlichen.

Wir werden allerdings relativ bald Staffel 42 erscheinen sehen. Das narrative Weltraumabenteuer ist traditioneller entwickelt als Star Citizen und konzentriert sich ausschließlich auf die Einzelspieler-Geschichte. Chris Roberts, Mitbegründer von Cloud Imperium, sagte, Squadron 42 befinde sich in der "Endphase", als er mit Variety sprach. Das Spiel soll dieses Jahr erscheinen, aber es gibt Zweifel an der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI.

Selbst wenn Star Citizen veröffentlicht wird, weiß Roberts, dass die Arbeit bei CIG fortgesetzt wird. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch lange Zeit vor uns haben, selbst nachdem wir das, was wir 1.0 nennen, veröffentlicht haben und wir keinen Alpha mehr in Betracht ziehen, dass wir das Universum und die Welt erweitern und darauf aufbauen werden, und dass es ein Ort sein wird, an dem Menschen gemeinsam Abenteuer erleben, sich treffen und Spaß haben können. Nicht allzu anders als zum Beispiel World of Warcraft", erklärte er.