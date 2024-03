Star Citizen Entwickler enthüllen Roadmap für die Einführung von 1.0

HQ

Cloud Imperium begann 2010 mit der Arbeit an Star Citizen und hat sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte aller Zeiten entwickelt, das Hunderte von Millionen Dollar von Spielern generiert, die an die Vision von Star Citizen für die Erforschung des Weltraums glauben.

Wie aus einem neuen Blogbeitrag von Cloud Imperium-Chef Chris Roberts hervorgeht, scheint sich das Spiel auf eine Veröffentlichung in Version 1.0 vorzubereiten. "Unsere Teams haben eifrig die bevorstehenden großen Meilensteine für das Persistente Universum geplant, die in dem gipfeln, was wir als 'Star Citizen 1.0 bezeichnen'", schrieb Roberts. "Wenn diese Roadmap zusammenkommt und validiert wird, freuen wir uns darauf, Ihnen im Laufe dieses Jahres sowohl die Vision als auch den Umsetzungsplan mitzuteilen."

Wir sind uns nicht ganz sicher, wann dieser 1.0-Launch kommt, aber er scheint auf jeden Fall eher auf die nahe Zukunft als auf eine ferne Zukunft abzuzielen. "Wir sind uns zwar bewusst, dass es in einem Online-MMO keine endgültige Ziellinie gibt und dass wir in den kommenden Jahren immer neue Features und Inhalte hinzufügen werden, aber Star Citizen 1.0 ist das, was wir als die Features und Inhalte betrachten, die eine "kommerzielle" Veröffentlichung darstellen sollen. Das bedeutet, dass das Spiel neue Spieler willkommen heißt, stabil und ausgefeilt ist und genug Gameplay und Inhalte bietet, um die Spieler kontinuierlich zu fesseln. Mit anderen Worten, es ist nicht mehr Alpha oder Early Access", schrieb Roberts.

Freust du dich auf Star Citizen 1.0?