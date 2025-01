Stanley Tucci sagt, dass seine Rolle in Captain America eine seiner größten Rollen war

In den frühen Tagen des MCU gab es hier und da noch kleine Gastauftritte, in denen auch einige schwergewichtige Schauspieler zu sehen waren. Stanley Tucci zum Beispiel, der Dr. Abraham Erskine in Captain America: The First Avenger spielt.

Tucci ist derjenige, der das Superserum herstellt und beschließt, es Steve Rogers zu geben. Er ist nicht sehr lange da, da er leider ziemlich früh im Film getötet wird, aber anscheinend hat Tucci sehr gute Erinnerungen.

Im Gespräch mit 'Variety' sagte Tucci: "Es gibt auch die lustigen großen Filme, die man macht. Ich liebte Captain America: The First Avenger, es war eine der großartigsten Rollen und Jobs, die ich je hatte. Ich war drei Wochen dort und hatte eine wundervolle Zeit, und ich habe es auch geliebt, diese Figur zu spielen."

"Ich wurde als 70-jähriger Mann im Alter von 50 Jahren gecastet, das war verstörend, aber das ist in Ordnung; Ich fühlte mich geschmeichelt und beleidigt zugleich... Man muss es mischen, wie man so schön sagt", fuhr er fort. Selbst im Jahr 2011, als das MCU noch jung war, schien es, als ob die Schauspieler wussten, dass diese Comicverfilmungen ein riesiges Unterfangen waren, und es hat viel Spaß gemacht, ein Teil davon zu sein, zumindest in Tuccis Fall.