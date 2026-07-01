Stan Wawrinka erhält stehende Ovationen und ein Geschenk von Berrettini nach dem letzten Wimbledon-Spiel

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Stan Wawrinka hat sich von Wimbledon verabschiedet, nachdem er in einem epischen Viersatzspiel gegen Matteo Berrettini verloren hatte, das in vier Tie-Breaks entschieden wurde: 6:7(7), 7:6(16!), 7:6(7), 7:6(5). Trotz des erbitterten Duells hatte Berrettini nur respektvolle Worte gegenüber Wawrinka: "Er ist eine Legende und hat es heute gezeigt. Unglaublicher Spieler, unglaublicher Konkurrent. Ich erinnere mich, 2014 spielte ich hier bei den Junioren und schlich mich ins Centre Court. Er spielte gegen Roger."

"Es war eine große Ehre, hier auf Platz 1 gegen ihn zu spielen. Ich fühle mich so geehrt, so dankbar." Tatsächlich lief Berrettini (selbst Finalist bei Wimbledon 2021) nach dem Spiel, als Wawrinka stehende Ovationen erhielt, zu Wawrinka, um ihm ein Wimbledon-Handtuch als Andenken an sein letztes Spiel in Wimbledon zu überreichen, und umarmte ihn erneut.

Stan Wawrinka, 40 Jahre alt, beendete am Ende der Saison seine Karriere. Der Schweizer hat die unglaubliche Leistung erreicht, nicht nur einen Grand Slam während der Ära der Big Three zu gewinnen, nicht nur zwei, sondern drei Grand-Slam-Titel (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), insgesamt 16 ATP-Titel (die meisten in seinen späten 20ern und frühen 30ern), und erreichte damit einen Karrierehöchststand von Weltranglisten-3. Er gewann außerdem die olympische Goldmedaille im Doppel (Peking 2008) zusammen mit Roger Federer sowie den Davis Cup 2014.

"Ich will nicht in Rente gehen, aber ich weiß, dass es Zeit ist, aufzuhören. Einer der Gründe, warum ich so lange weitergespielt habe, war, diese Momente wie heute Abend zu genießen", sagte Wawrinka unter Tränen. "So viel Emotion. Ich bin so dankbar, diese Gelegenheit zu haben. Eine Wildcard erhalten zu haben, die Chance zu haben, ein letztes Mal in Wimbledon zu spielen. Es ist ein ganz besonderes Turnier. Als Kind träumt man immer davon, vielleicht eines Tages hier zu sein. Ich hatte die Gelegenheit, es so oft zu spielen. Mit dieser Art von Unterstützung bedeutet es mir sehr viel. Vielen Dank für all die Jahre."

Wawrinka fügte hinzu, dass Matteo, der ein guter Freund und ein großartiger Typ ist, den Sieg verdient hätte. Wawrinka erhielt außerdem eine Wildcard für Roland Garros, wo er in der ersten Runde verlor, sowie bei den Australian Open, wo er die dritte Runde erreichte.