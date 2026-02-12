Stan Wawrinka besiegt 23 Jahre jüngeren Teenager in der ersten Runde der Rotterdam Open

HQ

Stan Wawrinka ist mit 40 Jahren einer der ältesten aktiven Tennisspieler. Obwohl der Schweizer bereits bestätigt hat, dass dies seine letzte Saison sein wird (in der er im Mai 41 Jahre alt wird), kämpft er weiterhin auf sehr hohem Niveau, wie in einem 4-Stunden-33-minütigen Match bei den Australian Open zu sehen ist.

Derzeit bei den ATP 500 Rotterdam Open, machte Wawrinkas Alter erneut Schlagzeilen, als er in der ersten Runde den 17-jährigen Spieler Thijs Boogaard besiegte. Der Teenager ging als Lucky Loser in den Wettbewerb, verlor jedoch gegen Wawrinka mit 6:4, 6:3... und das Match schrieb Geschichte, weil es der zweitgrößte Altersunterschied in der Geschichte der ATP Tour und des Grand Slam wurde.

Wawrinka ist 23 Jahre und drei Monate älter als Boogaard. Nur ein Match 2011 zwischen Dominic Thiem (18) und Thomas Muster (44) hatte einen größeren Altersunterschied von 25 Jahren und 11 Monaten.

Wawrinka trifft als Nächstes in Rotterdam auf den Titelfavoriten Alex de Miñaur, zweimaliger Titelverteidiger: Das Spiel findet heute Donnerstag statt, nicht vor 14:30 Uhr CET.