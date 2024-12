Stan Lees 8,8 Millionen Dollar teures Haus steht zum Verkauf

HQ

Das Haus des verstorbenen großen Stan Lee steht zum Verkauf. Das Haus befindet sich in der Bird Streets, Los Angeles, und kostet 8,8 Millionen US-Dollar, was es außerhalb der Preisklasse der meisten Menschen platziert, aber wenn Sie einen Blick darauf werfen, werden Sie sehen, warum es so teuer ist.

Wie von HomesofCelebs.com gepostet, verfügt das einstöckige Haus über drei Schlafzimmer, sieben Badezimmer und viele luxuriöse Ausstattungsmerkmale wie ein Kino, eine Sauna, einen Pool, ein Spa, eine Cabana und eine massive Master-Suite.

Für die ernsthaften Comic-Fans da draußen gibt es in dem Haus auch drei Statuen von Tobey Maguires Spider-Man in verschiedenen Posen. Die Statuen sind von Lee selbst signiert und werden voraussichtlich separat verkauft, wenn sie nicht mit dem Haus gekauft werden.

