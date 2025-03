Stan Lee: The Final Chapter zeigt die turbulenten letzten Jahre der Comic-Ikone

Die Comic-Legende und Cameo-Ikone Stan Lee verstarb 2018. In den Jahren vor seinem Tod wurde Lee jedoch offenbar ausgebeutet und benutzt, um mit seinem Status Einnahmen zu generieren.

Durch Auftritte auf Conventions, Autogrammstunden und Fototermine brachte Lee viel Geld für Veranstaltungsorte und Unternehmen ein, von denen er die meisten nie zu Gesicht bekam. Das geht aus dem neuen Dokumentarfilm Stan Lee: The Final Chapter hervor, bei dem Jon Bolerjack Regie geführt hat.

Bolerjack war einer von Lees Assistenten in seinen letzten Jahren und sah alles, was geschah, aus erster Hand. In einer Erklärung gegenüber Comicbook.com sagte Bolerjack folgendes über den Film:

"Es war ein absoluter Traum für mich, eine meiner Lebensikonen, Stan Lee, hautnah kennenzulernen, mich mit ihr anzufreunden und die Welt zu bereisen. Er vertraute mir an, die letzten Jahre seines Lebens auf Video festzuhalten, und ermutigte mich, dieses Filmmaterial nach seinem Tod mit der Welt zu teilen. Und nachdem ich miterlebt hatte, wie eine Handvoll Menschen, die ihn umgaben, ihn in seinem geschwächten Zustand ständig verrieten, fühlte ich, dass es mir überlassen blieb, diese schockierende und wirklich herzzerreißende Geschichte seiner letzten Tage zu erzählen."

Stan Lee: The Final Chapter soll noch vor Ende 2025 veröffentlicht werden, und ein Kickstarter für den Dokumentarfilm ist jetzt live.