Stampede: Racing Royale wird nicht dazu führen, dass sich die Spieler "benachteiligt fühlen, weil sie nicht genug Geld ausgegeben haben"

Wir haben uns kürzlich mit Paul Hollywood zusammengesetzt, dem Entwicklungsdirektor von Stampede: Racing Royale, das von Sumo Leamington kommt. In seinen einfachsten Worten beschreibt Hollywood das Spiel als "Fall Guys meets Mario Kart".

Das Gameplay funktioniert so: Du beginnst mit 60 Spielern in Runde eins, und am Ende dieser Runde wird der Spielerpool auf 40 reduziert, so dass ein Drittel der Konkurrenten zurückbleibt. In der zweiten Runde springen wir von 40 Spielern auf 20 für die dritte und letzte Runde.

"Es scheint eine so offensichtliche und einfache Idee zu sein." Hollywood sagte und bezog sich darauf, als das Studio frühe Builds gezeigt hatte und sich die Leute fragten, warum es nicht schon früher gemacht wurde. "Aber manchmal werden diese einfachen Ideen übersehen, weil sie einfach sind."

Hollywood betonte auch, dass das Team, auch wenn Sumo Leamington als Serviceraum in die Spiele einsteigt, nicht darauf aus ist, den Spielern durch das Geld, das sie ausgeben, zusätzliche Vorteile zu verschaffen. "Es ist super aufregend, wir können frei spielen und das ist super wichtig", sagte er. "Wir wollen nicht, dass sich unsere Spieler benachteiligt fühlen, weil sie nicht genug Geld ausgegeben haben. Die gesamte Monetarisierung in Stampede Racing Royale ist also für Kosmetika. Es geht darum, anzugeben, es geht darum, seine Persönlichkeit innerhalb des Stampede-Multiversums auszudrücken."

Es gibt viele aufregende Ideen in Stampede: Racing Royale, die durch die jahrelange Erfahrung des Teams mit Rennspielen und Free-to-Play-Titeln zusammengeführt wurden. "Wir nutzen all unsere Erfahrung und unser Wissen, um dieses brandneue Online-Kart-Erlebnis mit so vielen Spielern zu schaffen." sagte Hollywood.

Ein Spieltest ist für diesen Sommer für Stampede: Racing Royale angesetzt, und eine PC-Version des Spiels wird zuerst kommen, mit mehreren Plattform-Veröffentlichungen für nächstes Jahr. Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: