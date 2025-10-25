Stallone weigerte sich, Rocky in Creed sterben zu lassen

HQ

Stallone war nicht besonders begeistert vom ursprünglichen Drehbuch für Creed, in dem er eine glorreiche Rückkehr als Rocky feiern sollte - wenn auch diesmal nur am Rande. Im Gespräch mit GQ verriet der Schauspieler, dass Rocky ursprünglich in dem Film sterben sollte. Etwas, das er vehement ablehnte.

Aber Ryan Coogler, der Regisseur von Creed, machte weiter Druck und Stallone wäre fast von allem weggegangen. Am Ende gab Coogler jedoch nach und überarbeitete das Drehbuch, um es den Anforderungen von Stallones anzupassen - und so Rocky am Leben zu erhalten.

"Ich habe mich nie wohl gefühlt. Ich bin dieser Kugel zwei Jahre lang ausgewichen, drei Jahre. Und Ryan Coogler war sehr hartnäckig, hat immer wieder Druck gemacht. Und wir hatten den gleichen Agenten, aber ich wollte es nicht machen, denn so wie er es geschrieben hatte, starb Rocky. Er bekommt die Lou-Gehrig-Krankheit"

Stallone erklärte, dass er es nicht mag, wenn seine Figuren einfach so sterben. Er zieht es viel lieber vor, wenn sie im Sonnenuntergang davonreiten - um nie wiederzukommen.

"Ich habe eine große Vorliebe für solche Charaktere, die sterben, mir wäre es viel lieber, wenn sie in einen Zug steigen, der irgendwohin fährt, man sieht sie nie wieder, aber zu sterben, würde das Publikum völlig umhauen."

Hat dir Creed gefallen?